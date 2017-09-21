【新劇推介】

The Five

類型：劇情/犯罪

頻道：Netflix

首播日期：09/15/2017

《The Five》是一部英國犯罪劇集。劇集講述了四位童年好友，Mark Wells，Danny Kenwood，Slade，Pru Carew，因Mark弟弟的失蹤而心靈受創的故事。Mark的弟弟Jesse在一次他們在公園玩耍后意外失蹤，從此以後便無任何消息。儘管一名連環殺手承認殺害Jesse，因從無任何關於Jesse的消息，Mark的父母便放棄任何希望。20年后，Kenwood成為一名警長。在一起案發現場，他發現了Jesse的DNA。因此發現，四名童年好友重新聚集到一起，希望能夠查出真相，並找出失蹤的Jesse。

【熱播電影推薦】

Brad’s Status

類型：喜劇/劇情

導演：Mike White

上映日期：09/15/2017

由Mike White執導，Ben Stiller，Austine Abrams主演，《Brad’s Status》圍繞著Brad Sloan（Ben Stiller飾）如何與將近五十歲的自己相處而展開。年近中年的Brad在薩克拉門托城郊過著舒適的生活。穩定的工作，溫柔的妻子與極賦音樂天賦的兒子都曾是他的驕傲，直到他來到了波士頓。為陪伴兒子到波士頓選擇大學，他重新遇見了大學里的四位好友，並開始比較現在的自己與大學時代的自己。經過幾番比較，他越發感覺到自己十分失敗，好友的成功與名氣都讓他不安。究竟他能否重新找回自己生活的價值？還是他將繼續陷在失敗感的旋渦里？

【新專輯推薦】

A-Lin《A-Lin》

風格：華語

廠牌：Sony Music

暌違三年回歸歌壇，台灣歌手A-Lin於9月20日發行第八張同名專輯《A-Lin》。第一次擔任專輯製作人，A-Lin邀請到金曲製作人荒井十一與金曲作詞人李焯雄一同參與製作這張專輯，並邀請到台灣著名演員霍建華參演歌曲《未單身》的MV。採用一鏡到底的拍攝手法，A-Lin希望通過這支MV來讓不管是單身還是有伴的聽眾能夠放鬆片刻，喘一口氣。特別選在她生日當天發行此專輯，A-Lin將此專輯視作自己送個自己的生日禮物，並將於那天在松菸一號倉庫舉辦「I’m A-Lin演唱會」。