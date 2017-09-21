百老匯喜劇Something Rotten!登陸西雅圖

By Lulu

Something Rotten ！出自莎翁名作哈姆雷特中的一句台詞：「something is rotten in the state of Denmark」。而這部2015年出品的百老匯音樂劇，也是围绕著莎士比亞的文藝復興時代的劇作家們而展開的。作为百老匯近年來最賣座的音樂劇之一，故事原作者Karey Kirkpatrick是迪士尼動畫的御用劇作家，層參與創作過許多知名動畫電影，比如小雞快跑，藍精靈等。Something Rotten！是Kirkpatrick兄弟與著名英國喜劇作家John O’Farrell一起創作完成的劇本，由曾獲得托尼獎最佳導演獎的Casey Nicholaw導演指導。該劇成功入圍托尼獎（Tony Award）2015年最佳音樂劇提名，其中扮演莎翁一角的著名音樂劇演員Christian Borle獲得了2015年托尼獎的最佳演員獎。在百老匯為期兩年的演出結束後，Something Rotten！在2017年展開首次全美巡迴演出。本月，Something Rotten！終於來到了西雅圖5thAvetheater，這也是當初它打算首演的地方。

故事背景建立在英國文藝復興時期，Nick Bottom和Nigel Bottom兩兄弟全身心投入於劇作事業卻一直不能出名，生活潦倒，要靠女漢子妻子女扮男裝找工作來養家糊口。Nick對同樣從事劇作業卻過著紙醉金迷受眾人景仰生活的莎士比亞表示嫉妒又厭惡。他找到了城內一個先知，詢問怎樣的劇本在未來是最受歡迎的，先知放眼未來，模稜兩可地告訴Nick未來最紅的劇是音樂劇：所有的台詞都是用歌聲唱出來的，人們演著演著就跳起了舞。先知還告訴他，未來特別紅的劇本裡會出現蛋餅（Omelette）和火腿（ham），Nick取經歸來信心滿滿，決定寫一本好劇大火一把。然而，這一切讓在家絞盡腦汁寫不出劇本的莎翁知道了，他喬裝打扮潛入Bottom兄弟的劇場，假扮演員想要偷取兩兄弟的創意，

最後兩兄弟的蛋餅劇到底有沒有成功呢？該劇現在正在第五大道劇院（The 5th Ave Theatre）上演，到十月一日為止，票务詳情可登陸5thavenue.org查詢。