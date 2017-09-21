西雅圖絕佳素食餐廳 Part 1

By Tracy Wang

Georgetown Liquor Company-Georgetown Liquor Company有著老式的計算機遊戲，並每週都舉行一次機智問答活動，非常適合住在此社區的民眾到此活動。除去這些活動，它還提供頂級的素食吧檯餐點，包括克里米尼菇餡餅與field-roast的素食熱狗。5501 Airport Way S Ste B，Seattle, WA 98108/(206) 763-6764

Travelers Thali House-西雅圖並沒有許多道地的印度餐廳，但Travelers Thali House提供印度風格的無肉大餐盤，食客們可以在一個大餐盤內嘗試到許多小盤餐點。如同這家餐廳的名字一般，這家餐廳就是一個舊式的Beacon Hill房子，能夠將食客們帶回60年代。2524 Beacon Ave S，Seattle, WA 98144 / (206) 329-6260

World Pizza-World Pizza所提供的披薩不僅僅是素食披薩那麼簡單，這些素食披薩最特別的地方是它的配料。由香油黑大豆，烤雞蛋，藥草與山葵鳳梨所組成，這家的素食披薩特別又美味。想品嘗此披薩的民眾可以先致電預訂。672 S King St，Seattle, WA 98104 / (206) 682-4161

Chuminh Tofu And Vegetarian Deli-Chuminh Tofu And Vegetarian Deli是一家越南風味的素食吃到飽餐廳，又餓又勇敢的食客可以嘗試墨西哥辣椒，煸過得苦瓜與各類素食肉。不想要吃到飽的顧客也可以直接點菜，點菜的菜單的餐點選擇更加的豐富。顧客可以點選越南三明治，越南米粉，或是自己設計加入飯碗里的配料。S Jackson St Ste 104, Seattle, WA 98104 / (206) 228-5449

Plum Bistro-如想尋找更加有情調一點的素食餐廳，民眾可以嘗試Plum Bistro。這家餐廳有一個時尚的門面，友善的服務與充滿創意性的餐點。其中的一些餐點非常有南方風味，像是煎過的奧爾豆豉與燉甘藍。除了餐廳本店，這家餐廳也在西雅圖中心的Armory里有攤位。想要點選三明治或是沙拉的民眾也可在它們的餐車點餐。1429 12th Ave, Seattle, WA 98122 / (206) 838-533

Eggs and Plants-Eggs and Plants是一家純地中海式餐廳，他們堅持自己烤皮塔餅，並提供四種口味，埃及風味的falafel，以色列風味的hummus，伊拉克風味的煎茄子，或是摩洛哥風味的荷包蛋，番茄醬汁與煎馬鈴薯。來到這家餐廳的食客不僅能夠品嘗美食，還能夠觀賞隔壁店家內吹玻璃人的技術。2229 5th Ave, Seattle, WA 98121 / (206) 448-2050

In the Bowl Vegetarian Noodle Bistro-位處在Capitol Hill上的In the Bowl Vegetarian Noodle Bistro證明亞洲風味的麵點並不一定需要有肉才好吃。這家餐廳的菜單十分豐富，包含沙拉，炒飯與季節性餐點，像是南瓜咖喱與煎蘆筍。1554 E Olive Way, Seattle, WA 98102 / (206) 568-2343

Wedgwood II Vegetarian Thai-儘管泰式風味的素食餐廳（Araya’s，Jhanjay）比比皆是，Wedgwood II特別在它時尚的餐廳裝潢。較為清淡的泰式經典料理的演繹往往讓食客更加喜歡。420 Broadway E, Seattle, WA 98102 / (206) 724-0655

Ada’s Technical Books and Cafe-Ada’s Technical Books and Cafe是一家書店與咖啡廳的混合體。民眾除了可以在這裡找到許多關於數學與科學的有趣書籍，還能夠品嘗到各類有著治愈心靈的素食餐點。備受歡迎的豆腐香菇派也吸引了許多念英文專業的學生到此一試。425 15th Ave E, Seattle, WA 98112 / (206) 322-1058

Cafe Flora-因這家餐廳在裝潢與菜單上達到完美的平衡，Flora這家餐廳有著西雅圖最受歡迎素食餐廳的名號。它的中庭格外的漂亮，但卻不誇張與做作。而它的菜單也十分有創意，但此菜單也簡單易懂。它們的瓦哈卡墨西哥玉米薄餅卷已受歡迎將近20年，早午餐菜單內的炒蛋與肉桂卷也保證早午餐時段的客滿情況。喜愛這家餐廳的民眾也將在Sea-Tac國際機場看到Flora的身影。2901 E Madison St, Seattle, WA 98112 / (206) 325-9100