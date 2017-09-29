國際刑警組織第86屆全體大會 習近平提三招支持

為期四天的國際刑警組織第86屆全體大會日前在北京開幕。國家主席習近平主持開幕並發表主旨演講，宣布未來5年，中國政府將採取三大實際行動支持國際刑警組織。公安部部長郭聲琨則表示，中方建議各國深入開展追逃追贓合作，同時應防止追逃問題被政治化、難民化，不能讓任何一個國家成為避罪天堂。

星期一上午，國際刑警組織第86屆全體大會在北京國家會議中心開幕，來自158個國家和地區的執法人士、國際刑警組織負責人、相關國際機構代表出席會議。新華社報道，習近平發表了題為《堅持合作創新法治共贏 攜手開展全球安全治理》的主旨演講。習近平宣布，未來5年內，中國政府將採取3項實際行動支持國際刑警組織。一是加大對國際刑警組織全球行動支持力度，支持國際刑警組織在反恐、打擊網絡犯罪、打擊新型有組織犯罪領域每年開展3次全球聯合行動；二是加大對國際刑警組織執法能力建設支持力度，支持建立全球培訓體系，為發展中國家培訓5000名執法人員；為100個發展中國家援建升級國際刑警組織通信系統和刑事調查實驗室，促進全球警方執法能力均衡發展。中國政府將成立公安部國際執法學院，為發展中國家培訓2萬名執法人員；三是支持國際刑警組織提升全球影響力和領導力，支持國際刑警組織招聘20名中高級人才特別是發展中國家人才，支持國際刑警組織建設戰略研究機構、建立殉職警察撫恤基金。

國務委員、公安部部長郭聲琨亦在大會開幕式上表示，中方建議各國深入開展追逃追贓合作，在查找下落、證據交換、技術遣返等方面展現更加靈活務實的態度，拿出具體的措施。郭又強調，同時要防止追逃問題被政治化、難民化，不能讓任何一個國家成為避罪天堂。郭稱，中方願更加深入打擊跨國犯罪，支持國際刑警組織成為打擊全球跨國犯罪的中心，發揮國際刑警組織的領導力。中紀委此前亦曾撰文談追逃政治化問題，指西方國家以外逃貪官問題攻擊中國制度，同時又為他們提供庇護所，是搞「雙重標準」。

公安部昨日披露，近年來，中國公安機關每年通過國際刑警組織渠道相互協查案件約3000宗，僅2016年，中國通過國際刑警組織渠道辦案2837宗，其中中方提交紅色通報612份、辦理刑事司法協助案件257宗、引渡17宗。