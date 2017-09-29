涉收利益 曾蔭權不認罪

前行政長官曾蔭權涉收受利益罪，案件昨在高等法院開審。曾蔭權於庭上否認控罪後，法庭隨即抽選陪審團，其中有兩名候選陪審員分別以「個人不太喜歡曾蔭權」和「有看新聞會有偏見」為由要求豁免，雖均被法官拒絕，但同因辯方反對而毋須擔任。法庭最後遴選出由4男5女組成的陪審團，案件預計審訊25天，至11月2日審結。

被告曾蔭權（72歲）昨早在太太鮑笑薇陪同到庭，他下車時神情輕鬆，面露微笑。曾蔭權的幼子曾慶淳、二弟兼前警務處長曾蔭培，以及長居加拿大的五弟曾蔭荃亦有到庭旁聽。

庭上共抽出14名候選陪審員，其中5人獲豁免。其中一名身穿T恤、年約30歲的男候選陪審員被抽中後，以流暢英語直截了當地向法官陳慶偉說：「I don’t like Donald Tsang that much personally.（我個人不太喜歡曾蔭權）」認為這是一個可獲豁免的好原因；惟陳官不認同。辯方其後笑言這應是有力理由，遂提出反對，該男候選者最終毋須任陪審員。

另外，一名被抽中的年輕女候選陪審員稱，她剛簽約於下星期搬屋，惟陳官表示搬屋只需一天，認為這非有力原因。她聞言再說自己有看新聞，「我會有偏見」，但陳官指在座其他陪審員均有看新聞，拒絕接納其理由。她無奈行向陪審團席時，終因辯方反對而獲豁免。

陳官在抽選陪審團之前，於庭上向或被選中的陪審員說，在一般刑事案件中，陪審員應不認識涉案被告或對案情有所了解，惟本案被告曾蔭權是前行政長官，相信眾人已從傳媒報道或親友口中聽聞曾蔭權所面對的指控。

他強調，陪審員毋須對被告身分完全不知情，否則名人便不用面對審訊，但提醒陪審團必須將與案相關的傳聞拋諸腦後，要公平公正地根據庭上證供作出裁決。

庭上亦讀出控方證人名單及與案件相關機構名單，要求陪審員留意，若他們自己及其家屬與相關人士及機構有密切關係，應告知法庭。控方證人名單共22人，包括商務及經濟發展局前局長劉吳惠蘭、廉政公署執行處長余振昌和建築設計師何周禮等；而機構則除了與控罪有關的雄濤廣播有限公司和深圳東海花園外，還包括行政長官辦公室及發展局等。