朝鮮威脅擊落美國戰機 白宮：我們還沒有對朝鮮宣戰

本週一，朝鮮威脅要擊落美國的戰機，即使它們不在該國領空內，同時朝鮮外相宣布，特朗普總統對該國及其領導人發出的威脅言論等同於「宣戰」。

「全世界都應該清楚記得當時是美國先向我們宣戰的，」朝鮮外相李勇浩(Ri Yong Ho)在聯合國大會召開一周後離開那裡的時候對新聞記者說。

既然是美國對我們宣戰的，那麼我們就完全有權作出反擊，包括擊落美國的戰略轟炸機，即使它們不在我們的領空內，」他表示。

幾個小時不到，特朗普政府就反駁了李勇浩的說法，白宮新聞發言人薩拉·哈克比·桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)在華盛頓的新聞發布會上說：「我們還沒有對朝鮮宣戰。」

上次朝鮮擊落美國戰機是在1969年，尼克森執政期間，那架間諜飛機當時正在朝鮮沿海飛行，機上31人全部遇難。

現在，朝鮮兌現威脅的能力很有限。朝鮮空軍裝備陳舊，訓練不足，經常缺少燃料。但這個威脅標誌著口水仗的再次重大升級，很多人擔心平壤和華盛頓可能會陷入衝突，甚至是無意之間爆發的衝突。

李勇浩提到的宣戰，似乎是指特朗普週末在一則推文中所說的，如果朝鮮繼續發出威脅，那麼朝鮮領導人可能不會「活得很長」。

李勇浩說，「誰將活得更長」這個問題「會由朝鮮來回答」。

也有可能朝鮮外相是想清楚表明，朝鮮也能以先發制人的軍事行動相威脅，就像美國這幾個月多次做過的那樣。

但特朗普週末發出的推文似乎更進了一步，表示僅僅是受到威脅，而不是軍事攻擊，就可以激發他消滅這個國家。目前還不清楚這是他那種特有的隨口一說，還是針對朝鮮威脅的戰略性打算，就連他的一些顧問也不清楚。

「如果他的目的是威懾朝鮮，我們必須認識到，威脅朝鮮人真的是很困難，」前副助理國務卿、朝鮮問題專家李維亞(Evans J. R. Revere)說。

「他們不習慣聽到美國總統說這樣的話，」李維亞說。「當他們的領導人受到攻擊時，他們也很擅於作出回應。」

就在威脅升級的兩天之前，美國戰機飛到了靠近朝鮮海岸的地方，到了非軍事區——朝鮮和韓國之間的分界線——還繼續向北飛行一段距離，比過去一個世紀中的任何美國飛機都更深入朝鮮。美國空軍公布了這項僅涉及美國飛機的演習，作為對朝鮮加速導彈發射以及两週前進行核試驗的直接回應。

李勇浩和朝鮮的最高領導層關係密切，他上週也說過，朝鮮正在考慮在大氣層進行一次核試驗，37年來全球還沒有哪個國家開展過這樣的試驗。

目前還不清楚朝鮮是否有能力開展這樣的試驗，這比該國過去11年中進行的6次地下核試驗要複雜得多，也危險得多。但特朗普政府的一名高級官員週末表示，五角大廈和情報機構正在認真對待這一威脅，並開始為白宮設計可能的應對措施，包括先發制人的軍事打擊。

五角大廈發言人羅伯特·曼寧(Robert Manning)星期一對記者說，如果朝鮮繼續挑釁，「我們將務必向總統提供應對朝鮮問題的選擇。」

事態的日益升級也讓中國感到不安，中國是朝鮮最大的貿易夥伴，它強烈反對朝鮮的導彈和核試驗，但是再三敦促各方將事態降級。

「我們想讓事態平靜下來，」路透社星期一引述中國常駐聯合國代表劉結一的話說。「這太危險了，對誰都沒有好處。」

特朗普之前在聯合國發出威脅，說如果美國不得不保衛自己或盟友，就會「徹底摧毀朝鮮」。朝鮮已經把這種言論視為宣戰。

朝鮮領導人金正恩上週表示：「既然特朗普當著世界的面否定和侮辱我和國家的存在本身，作出要消滅朝鮮的史上最殘暴的宣戰，我們也將慎重考慮採取與之相應的史上最高級別的超強硬應對措施。」