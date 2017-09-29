林鄭月娥上任後民意指數創新低

(編譯 Zita) 近日研究指出，公眾對現任香港行政長官林鄭月娥的信心下降了8個百分點，達到7月1日上任以來的最低水平。

在大學生呼籲香港擺脫中國統治之後，社會緊張局勢加劇，以致民意支持度下降。

根據香香港大學民意研究計劃的最新研究，從9月12日至15日，林鄭月娥的受歡迎程度和對她的公眾信心水平都是自三個月前開始以來的創紀錄的低位。

林鄭月娥的公眾信心或民眾批准率 – 信任投票或對個人的信心之間差異 – 與兩星期前相比，下降了8個百分點至7%，批准率約為47%，不贊成率約為 41%。

這是她在三個月內首次批准率達到一位數。 7月初上任時，她獲得了19%的批准率。她的受歡迎程度也下降了2.6分， 對比7月初達到的最高紀錄63.7，現時的指數點為56.4。 不過，與前任行政長官梁震英相比，林鄭月娥仍處於蜜月期。 根據2012年同樣的計劃，梁震英在上任後近三個月的時間裡，受歡迎程度下降至46分。

關於人們對政府整體表現的評估，最新數據顯示，40%的人滿意，37%的人不滿意。滿意度下降了7個百分點，而對政府的信任度進一步下降了11個百分點，44%表示信任，38不信任。

在各大學的港獨言論一翻爭議後，大眾林鄭月娥的民意亦跟著下降。9月5日在中文大學，有至少三個以中英文寫著「香港獨立」的大型黑色橫額，此舉也隨即傳播到其他教育機構。

當時，林指在大學佈告欄上張貼這些信息不是言論自由的問題，而宣傳分裂違反了香港的基本法。這場爭議促使10所大學校長在9月15日發表聯合聲明，反對「香港獨立」，林亦表示支持。

林鄭月娥在星期二上午與內閣會議之前發表講話時說，她同意北京辦事處新任香港事務局局長張張曉明的發言，倡導獨立是「不能容忍的」。當被問及政府如何處理這些人時，林表示必須在城市法治下處理，敦促公眾（大多數同意沒有獨立空間）反對分裂言論。