【新劇推介】

Jack Whitehall: Travels with My Father

類型：紀錄片/喜劇

頻道：Netflix

首播日期：09/22/2017



《Jack Whitehall: Travels with My Father》是一部喜劇旅遊紀錄劇集，而其中的主角正是英國喜劇演員Jack Whitehall與他的製作人父親。這部劇集的故事主軸就如同大學畢業后的間隔年一般，因Jack Whitehall從沒有經歷過間隔年，他決定帶上他77歲的父親，一同前往東南亞的幾個國家旅遊。雖然他們沒有辦法在六集的時間里到訪許多國家，他們的幽默風趣與他父親因不認識的文化而產生的心理與行為上的衝擊都增加了這部劇的可看程度。

【熱播電影推薦】

Kingsman: The Golden Circle 金牌特務 機密對決

類型：冒險/動作

導演：Matthew Vaughn

上映日期：09/22/2017

由Matthew Vaughn執導，著名演員Colin Firth，Taron Egerton，Julianne Moore主演，《金牌特務 機密對決》延續上一部的故事主軸。經過上部神經波危機的一年後，Gary Unwin（Taron Egerton飾）接替了導師Harry Hart（Colin Firth飾）的Galahad一職。就在他在瑞典的時間里，他所屬的金士曼這一獨立國際情報組織遭到了一系列導彈的襲擊，導致整個總部被毀，而它們所有的紳士特務都無一生還。為重建組織，他們來到了位處於美國的仕特曼同盟組織。世界上最大的毒品銷售商研發了一款致死毒品，而唯一的解藥在這個公司的老闆Poppy Adams（Julianne Moore飾）手上。究竟他們能夠成功解救這一新危機嗎？

【新專輯推薦】

Demi Lovato《Tell Me You Love Me》

風格：Pop

廠牌：Island, Safehouse, Hollywood Records

自Demi Lovato於2015年10月發行的專輯《Confident》，她終於將在9月29日發行她的第六張錄音室專輯《Tell Me You Love Me》。共收錄12首歌曲，Demi已在八月與九月陸續公開《Tell Me You Love Me》，《You Don’t Do It For Me Anymore》，《Sexy Dirty Love》等三首歌曲。接受採訪時，她也表示這張專輯將走更加深情的路線，並表示美國知名女歌手Christina Aguilera是她從小的偶像，所以她這張專輯的歌曲與風格也深受Aguilera的影響。