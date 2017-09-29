西雅圖絕佳素食餐廳Part 2

Bamboo Garden

位處於Lower Queen Anne的Bamboo Garden有著非常容易讓顧客誤會的菜單。菜單內充滿著各式人造肉類餐點，像是左宗棠雞，蒙古牛肉與咕咾肉。因有許多顧客表示這份菜單非常容易讓人誤解，Bamboo Garden現在有分單獨的素食菜單。（364 Roy St, Seattle, WA 98109 / (206) 282-6616）

Silence-Heart

Nest-Sri Chinmoy的精神從1986年就常駐在Silence-Heart-Nest中。這家餐廳主要提供早餐與午餐類餐點，食客們可以在它的菜單中找到許多與蛋有關的餐點，但素食主義者也能找到一些素食餐點，像是芝麻煎餅與豆腐migas。（3508 Fremont Pl N, Seattle, WA 98103 / (206) 633-5169）

Harvest Beat

Harvest Beat是一家極為注重健康食材與環保意識的餐廳。根據時節的跟換與當季食材，這家餐廳的菜單也如同天氣一般一直在改變。為減少它們的碳足跡，它們用許多不危害自然的建材來裝修餐廳。想要到此餐廳一試的食客們可以在它的網站上閱覽當晚的菜單。（1711 N 45th St, Seattle, WA 98103 / (206) 547-1348）

Veggie Grill

源自於加州的Veggie Grill是一家連鎖餐廳，並將素食料理帶入快餐料理的領域。喜愛吃肉的民眾可能對此餐廳不太感興趣，但這家餐廳是素食主義者的絕佳選擇。如同快餐一般，食客們能夠在短時間內解決一頓午餐。它在西雅圖有三個地點，分別是Downtown，South Lake Union與University Village。（2681 NE University Village St, Seattle, WA 98105 / (206) 523-1961）

No Bones Beach Club

No Bones Beach Club的吧檯有著濃濃的提基風格，它們這特別的裝飾像是在建議顧客們點選更多的朗姆酒來搭配素食餐點。不僅裝潢，它的菜單也表現的十分輕鬆愉快，並提供非常有創意性的素食吧檯餐點，像是茄子薯條，牛油果墨西哥玉米卷餅等。（5410 17th Ave NW, Seattle, WA 98107 / (206) 555-8735）

Sunlight Cafe

Sunlight Cafe在近日慶祝了40週年紀念日。如果民眾希望找到舊派的素食餐點，這家餐廳將是一個絕佳選擇。充滿了嬉皮風格，食客們可以在這裡點選印尼豆豉漢堡與素食千層麵。（6403 Roosevelt Way NE, Seattle, WA 98115 / (206) 522-9060）

Thrive

Thrive是一家讓顧客倍感感恩之心的餐廳，在這裡用完餐的顧客往往都可以感受到自己身體所表達的感謝之情。顧客可以點選許多未經加工的餐點，冰沙與裝滿蔬果與穀物的碗裝餐點。（1026 NE 65th St, Seattle, WA 98115 / (206) 525-0300）

Wayward Vegan Cafe

在Wayward Vegan Cafe里，民眾可以找到許多能夠治愈心靈的餐點，像是薄煎餅，鬆餅等早餐選項，烘烤過的seitan，意大利寬麵條與紅薯薯條等晚餐餐點。這家餐廳有著經典餐館的裝潢，非常適合一家聚餐。（801 NE 65th St Ste C, Seattle, WA 98115 / (206) 524-0204）

Chaco Canyon Organic

Café-Chaco Canyon Organic Cafe提供許多令人滿足的素食餐點，並從世界各地的素食餐廳得到啟發。來到這家餐廳的食客能夠品嘗到馬沙文咖喱，raw enchiladas與有著嬉皮風格的烤豆腐與藜麥碗。除去位處於Greenwood社區的餐廳，Chaco Canyon Organic Cafe在West Seattle與U District也有分店。（8404 Greenwood Ave N, Seattle, WA 98103 / (206) 708-7418）