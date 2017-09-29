阿里巴巴增持菜鳥網絡 或可緩解有關其財務透明度的擔憂

阿里巴巴集團成為其物流關聯公司菜鳥網絡的大股東，此舉可能會緩解外界對其財務透明度的擔憂。該公司財務透明度的問題去年曾引起美國證券監管機構的注意。

阿里巴巴將投資人民幣53億元（約合8.008億美元），對菜鳥網絡(Cainiao Smart Logistics Network Ltd.)的持股比例將從47%提高至51% 。另外，未來五年，阿里巴巴還將投資人民幣1,000億元（約合151.1億美元）用於建設全球物流基礎設施及研發機器人分揀商品。

阿里巴巴稱，這筆追加投資是該公司創造「無縫購物體驗」戰略的一部分。阿里巴巴稱，該公司的目標是實現國內訂單24小時送達，全球訂單72小時送達。

據一名知情人士稱，美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission, 簡稱SEC)的一項調查對阿里巴巴的行動沒有影響。阿里巴巴在2016年5月披露了該調查，並表示將向有關部門予以配合。SEC不對其正在核查的單個公司置評。

阿里巴巴是贏利的，但其業績中不計入菜鳥網絡的虧損，批評人士對此已表示，這種做法降低了其財務透明度。在今年的一份監管備案文件中，阿里巴巴表示2017財年來自菜鳥網絡的淨虧損為1.53億美元，高於2016財年的4,600萬美元。

北京大學光華管理學院教授鮑大雷(Paul Gillis)說，會計方法的變更意味著資產負債表上會有更多資產，但由於阿里巴巴的利潤規模巨大，其淨利潤水平可能不會受到衝擊。阿里巴巴此前公布，最新財季錄得利潤22億美元，較上年同期增加近一倍。

鮑大雷說，他認為這不會對該公司產生很大影響，但可能會幫助他們擺脫SEC的問題，基本而言這讓SEC幾乎無話可說。

該交易料將於10月完成，這意味著菜鳥網絡的財務業績將合並到阿里巴巴名下，並作為該公司的核心商務部門之一報告業績。阿里巴巴還將在菜鳥網絡的董事會再獲得一個董事席位，在總計七個董事席位中占據四席。

此次增持股份還將令阿里巴巴獲得對物流和客戶數據的更大控制權，這些頗具價值的數據可以讓人們深刻了解消費者的購買習慣。分析人士說，在阿里巴巴著眼於海外擴張，尤其是在東南亞擴張之際，這些數據越來越重要。阿里巴巴在東南亞斥資20億美元投資了電子商務巨頭Lazada Group。