西雅圖白人比例史上最低

西雅圖白人人口比例對比其他種族人口比例 / The Seattle Times（編譯：陸雨陽）根据最新數據顯示，如果去年西雅圖的人口增長有一部分是白人。那這意味著搬入西雅圖或新生兒和搬離西雅圖或死亡的白人人數是差不多的。

所以西雅圖終於變的更多元化了嗎？

美國人口普查局發佈的新數據顯示，西雅圖百人人口在2016相比2015年同期下降了百分之三，這對於統計學來說是非常有意義的變化。

這意味著西雅圖白人比例降到了史上最低，在1950年，西雅圖白人比例為百分之94。

嚴格來說，西雅圖和其他美國大城市相比，白人比例還是 居多的。西雅圖在全美百人最多的大城市中排名第五。

但是此次的新數據表明這一比例變化在近年來明顯縮水了。

自2012年起，西雅圖和全美其他大城市一樣，白人人口數開始下降，西雅圖在那一年白人人口比例下降到百分之65。但2013年，這一百分比上升為百分之67。在過去的幾年裡，一直都保持在百分之66，大約和2010年保持一致。

重要的事，金縣其他地方的人口多元化在穩定增長。比如南邊的一些區域-塔可維拉（Tukwila），西塔（SeaTac）等地的人口多元化居於全美領先地位。去年，表爾威市也加入了人口多元化快速增長的城市名單。

新數據僅僅顯示了去年到今年一年的變化，讓我們來看看2016年西雅圖的人口多元化細節圖。

西雅圖去年是全美人口增長最快的大城市，大約新增人口兩萬一千人，總人口數首次超過了七十萬人的大關。從今年的新數據來看，白人人口和2015年的453000人相比並沒有變化。這意味著今年新增的白人人口數和死去或搬走的白人人口數相當。

西雅圖人口多元化增長速度加快。多種族人口現在稱為西雅圖第三大人群。西雅圖被鑑定為多種族人群的年臨中位數 為24.8。亞裔、太平洋島人、西班牙裔都在同比增長中。此外，印第安土著居民人口數量相比去年同期減少了近一半，僅剩兩千人。