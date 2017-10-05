西雅圖極具各國風味的麵包店

By Tracy Wang

Amandine Bakeshop

這家糕點店老闆Sara Naftaly有著多年與丈夫經營Le Gourmand的豐富經歷，而Amandine Bakeshop則是第一家她自己管理的店面。有著英式背景與法國居住經歷的她選擇販賣可頌，brownie macaron，塗著黃油的sultana malt loaf等麵包點心。此店家本身並沒有太多的座位，但從後方樓梯上去，顧客將發現更多位置。來到這家店的民眾還可以順便光顧隔壁的Empire Espresso。

Byen Bakeri

Byen Bakeri位處於Nickerson Street上，因創建人與糕點師傅Brian與Michelle Morck繼承斯堪的納維亞的文化與餐飲背景，食客們可以在這家店內找到limpa，lefse，stollen，semlor，croquembouche等充滿斯堪的納維亞風味的小點。愛吃甜食的民眾能夠在這家店找到來自瑞典，挪威與丹麥的許多蛋糕與甜點口味。

Fuji Bakery

這家日式風味的麵包店有著matcha macarons與鹹味咖喱包，但它最為有名的則是用糖包裹著的Crunchy Cream。這項點心有著香草口味的內餡與早餐玉米片的外殼。不僅僅提供以上這些或鹹或甜的麵包點心，它還販賣green tea danishes，green tea cookies，與深受亞洲風味影響的tarts。想要品嘗這些可口小點的食客們可以前往它們在Bellevue，Interbay與中國城的地點選購。

Le Fournil

位處於Eastlake的Le Fournil是一家法式麵包店。儘管西雅圖有許多麵包店都提供杏仁可頌，但Le Fournil的杏仁可頌可以算是最為可口又有嚼勁的濃郁杏仁口味麵包。除了已大量麵粉與麵團為主的麵包種類，這家麵包店還製作許多經典法式麵包，像是baguettes與custard fruit tarts。

Cakes of Paradise

位處於Georgetown，這家糕點店在Sixth Ave旁的一條較為安靜的小街道上。進入這家剛剛擴建的咖啡廳的民眾將立刻感受到更加溫暖與悠閒的情調，並能夠欣賞夏威夷的reggae音樂。玻璃櫃內各式各樣的蛋糕與派都十分吸引人，民眾可以選擇買單片或整個蛋糕。百香果蛋糕與椰子奶油派都是很棒的選擇，喜愛葡萄牙風味甜甜圈的民眾也將在這裡找到含有肉桂糖霜的甜甜圈。

La Toscanella

La Toscanella是一家有著濃濃北意大利風味的麵包店，通過麵包展示櫃，食客們能夠看到烤成金棕色的各類麵包。這家店已有兩個地點，包括South Park與South Lake Union，而民眾可以購買到fresh cannoli，cinnamon rosetta，cornetti，tiramisu，short bread fruit tarts與各種包含Nutella的點心。除去各類點心麵包，這家店還提供手工意大利麵等主餐。

85ºC Bakery and Cafe

不同於西式的糕點製作，這家來自台灣的麵包店製作出微鹹或微甜，有著蓬鬆口感的麵包點心。西雅圖目前已有兩家分店，包括Tukwila與Lynnwood，而位處於Bellevue的分店也據說即將開幕。喜愛麵包點心的民眾也都早早來到分店排隊，希望購買到85ºC Bakery and Cafe最受歡迎的產品，如咖啡麵包，芋頭大理石麵包與calamari stick。

Pasteleria Y Panaderia La Ideal

在這家墨西哥風味的麵包店內，顧客們能夠找到一個又一個櫥櫃的亮粉色的名為conchas的麵包，以及其他墨西哥式的甜點，像是灑滿糖霜的黃油麵包，puerquitos，flan等糕點。但想要在這裡購買糕點的民眾請記得帶些現金，因它們不收信用卡。

Yummy House Bakery

想要品嘗更加中式口味的麵包點心的食客可以選擇來到Yummy House Bakery。在這裡，顧客們能夠找到一些基本的選擇，比如說叉燒包，蛋撻，海綿蛋糕與榴蓮口味的糕點。位處於西雅圖的中國城內，食客們只需尋找它標誌性的檸檬黃天蓬就能找到它。

Choukette

Choukette這家糕點店位於派克市場的天橋之下。因店主夫婦曾在法國居住過18年，他們決定將法國特有的風味pâte à choux帶來西雅圖。在他們的玻璃櫥窗內，食客能夠在十種左右的精緻甜點內挑選，選項包括hazelnut praline，classic chocolate, huckleberry marscarpone等美味甜點。根據季節的更替，他們也製作季節性甜點，但他們所有的甜點都十分可口。

Fresh Flours

這家麵包房是由糕點達人夫妻組合Keiji Koh與Etsuku Minematsu所創造的，西雅圖內總共有四家分店。主要提供日式風味的糕點麵包，食客們可以在這家店找到許多獨特的糕點，像是yuzu macarons，azuki bean mini bars，black sesame tea cookies等糕點。