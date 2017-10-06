網民提議台灣十元硬幣頭像換成她便當阿嬤

日前台灣網民提議，將十元硬幣上的人頭像改為長年以十元賣自助餐嘉惠窮人的莊朱玉女。網上聯署超過5000人，獲得中央銀行回應。

按現行匯率，新台幣10元相當於33美分、英鎊25便士或2.19元人民幣，莊朱玉女以這個價格出售便當，被稱為「賠錢價」。

今年6月，有網民在公共政策網路參與平台提出「10元硬幣頭像，改鑄10元便當阿嬤莊朱玉女」提案。

提案兩天內就達到5000人附議的門檻，負責錢幣發行的主管機關中央銀行於9月27日出面回應。

「便當阿嬤」是誰？

網民提議的「便當阿嬤」名叫莊朱玉女。

「阿嬤」是閩南語中對於外婆、奶奶或年長女性的通稱。

莊朱玉女西元1920年生於日本統治台灣時期的高雄州澎湖郡白沙莊吉貝。1936年與同村莊的莊文騰結婚，婚後冠夫姓，育有三子三女，並移居高雄市，與丈夫一同創業從事電器外線工程包辦，後又從事碼頭貨運裝卸業務。

莊朱玉女體恤澎湖同鄉在高雄辛苦討生活，1951年開始在位於高雄港碼頭的公司儲料倉庫給工人住宿，還免費提供便當，幾年後因為花費太高，就改成可隨意付費「吃到飽」的自助餐，隨著物價上升逐漸從5毛、5元加到10元，從此不再加價，如果有生活困難獲身無分文的人前來吃飯，則仍免費供餐。

莊朱玉女從購買食材到烹煮、結賬都親力親為，菜市場的攤販知道她在做善事，在菜價上也盡量提供優惠。她原本供應三餐，後來因年長身體漸衰才逐漸改為兩餐、一餐，2001年獲得高雄市政府頒贈「城市英雄」牌匾，但隨後即因中風不得不收攤。

她的「賠本生意」經營了50年，為了持續「賣便當給窮苦人」的理念，莊朱玉女共賣掉七棟房屋。

2015年莊朱玉女過世，終年96歲。她的告別式有超過3000人到場，除了政界人士外，更多的是曾受她幫助的人。

央行怎麼說？

目前台灣通行的蔣介石版十元硬幣。

根據國家發展委員會建置的「公共政策網路參與平台」規定，提案在60天內取得5000份附議成案後，主辦機關就必須回應。

中央銀行發文回應，稱目前10元硬幣發行量達38.5億枚，六年前新增防偽功能、以國父孫文為頭像的10元硬幣發行，民眾使用情況良好，市佔量（32.4%）逐漸取代上世紀80年代的蔣介石版，目前沒有再改版的急迫性。