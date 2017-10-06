政府月底提「撐一地兩檢」無約束力議案

立法會復會在即，特首林鄭月娥3日透露政府將於本月25日提出無約束力議案，尋求立法會支持政府以「三步走」程序推展高鐵一地兩檢，她引述民調指支持方案的市民較反對的多，希望議員「聽到市民聲音」，她有信心議案能獲大比數支持。立法會建制派人數遠超泛民，而政府亦限制議員發言及修訂次數，有主流泛民承認議案辯論時間有限，拉布作用不大，但有意發起集會或遊行表達反對聲音。

限制發言修訂 泛民擬集會反對

政府議案只需在席過半數議員支持便能通過，建制派除立法會主席梁君彥外現有39名議員，而非建制只有24人，故支持政府一方人數佔優，預料議案可獲通過。根據《議事規則》，每名議員就政府議案只可提出一項修正案，並要經立法會主席批准，而議員就議案只可發言一次，限時15分鐘。有建制派議員相信，只要他們「齊人開會」，泛民拉布空間有限，相信最快辯論幾天便能完成。

政界早前傳出政府會以決議案（resolution）形式，在「三步走」前尋求立法會支持，惟政府從未正式確認，最終林鄭月娥3日公布以議案（motion）形式尋求支持。決議案具法律約束力，議案則無約束力，政府消息人士表示，政府雖相信立法會否決決議案的風險不大，但若具約束力的決議案「不幸出現滑鐵盧，怎麼辦？」

林鄭引述民調：市民多支持

政府7月公布「三步走」方案，林鄭月娥3日出席行政會議前形容，經過兩個多月醞釀和討論，是時候為方案在立法會總結民意。她說，議案討論完畢後，政府會啟動「三步走」程序，先再花1個月與內地達成一地兩檢合作安排，然後在12月向人大常委會提請尋求批准和確認合作安排，最終在明年2月完成立法會首讀和二讀一地兩檢本地法案，並在7月休會前三讀通過。

被問及會否擔心議案遭激烈反對，林太說，「議員都聽到市民的聲音」，過去兩個多月很多機構做的民調「基本上都是反映這個一地兩檢的方案是得到過半數市民支持，市民亦不擔心在西九總站進行一地兩檢，會破壞一國兩制或違反《基本法》」。

有建制派指無必要提議案

有建制派議員表示，若立法會通過議案，政府提請人大常委會啟動程序會更有依據，但建制派內有兩種意見，有人認為議案並非必要步驟，政府毋須此時提出，令議會和社會氣氛緊張。議員在政府議案不能無限發言，但有建制派表示，擔心民主派可透過拖延議案之前的其他議程，令議案遲遲不獲辯論，甚至趕不及按時啟動「三步走」程序。

有主流泛民說，建制派人數佔優，加上議案辯論時間有限，「（民主派）做什麼（政府）都過到」，但強調「都要做嘢」，惟暫未決定實際行動，或會否把戰線延至其他議程項目。對於會否以點算人數等方法拉布，獨立朱凱廸表示民主派會一起商討，不會個人行動。

另有主流泛民表示，民主派仍要商討在議會內有何對策，承認無論對策如何「投票結果都是一樣」，故要與議會外的力量合作，例如舉行集會或遊行「每日5000個市民圍住佢（立法會）」，展示民意。