台灣如何看被指試圖「推翻」柬埔寨政府的指控？

柬埔寨早前有親政府媒體指控有台灣「極端分子」與當地在野「救國黨」合作，試圖推翻首相洪森。報道的可信性引來許多懷疑，台灣民進黨和當地台商還是不敢怠慢，急急澄清「沒這回事」。

有「台灣激進組織成員」與救國黨「秘密會面」。報道同時刊登救國黨領袖根索卡的女兒庚摩諾薇雅（Kem Monovithya）出席台灣民進黨總統蔡英文競選活動的照片。

報道發出後，執政人民黨發言人稱政府將就報道內容進行調查，強調當局需要保持警覺，不可以掉以輕心。過了沒久，柬埔寨當局就拘捕了根索卡，指他合謀與美國推翻柬埔寨領袖洪森的政權。

台灣民進黨也澄清，絶不可能介入它國的政治，也說已經讓柬埔寨方面了解，事情已經「圓滿落幕」。

「臉書」上一個匿名帳號，附上的照片也證明不了甚麼，可信性存疑。台灣專家如何看待如此嚴重的指控？

台灣中華經濟研究院世界貿易組織及區域經濟整合中心副執行長李淳說，他認為柬埔寨傳媒的報道內容是該國的「內政問題」，因為洪森的選舉壓力很大，他需要為柬埔寨明年的選舉作凖備。

以洪森為領袖的執政人民黨在柬埔寨掌權已經超過30年，近年支持度下滑。當地在2018年就會迎來大選，該黨的執政地位可能會被近年越來越受支持的救國黨取代。

該中心副研究員徐遵慈也質疑柬埔寨報道的凖確性。她說，她留意到針對反對黨黨魁根索卡的指控與他2013年在澳洲發表的演說有關，根索卡當時在演說中指要借助美國專家的幫助來取得執政地位。

徐遵慈表示：「如果說他要去對他的政敵做一些動作，那當然是這個時候把三、四年前的舊新聞拿出來。」

她指，台灣民進黨在野時會跟各國的執政和在野黨交流，包括柬埔寨的政黨，如果有聯絡的話，也只會是「在野黨跟在野黨一般的聯繫而已」。

她認為台灣跟柬埔寨的聯絡主要屬經濟與貿易等非官方範疇，而因為柬埔寨當局與北京政府關係比較密切，台灣民進黨在處理與柬埔寨的關係時「十分小心」。