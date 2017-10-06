羅君愷律師專欄 – 遺囑認證 (PROBATE)：四個簡單的步驟

當涉及管理遺產時，通常很多人會擔心被稱為「遺囑認證」的過程，但實際上可以簡單通過四個步驟了解。

「遺囑認證」是什麼？

遺囑認證是指去世者如何解決債務，及分配遺產合法擁有權給繼承人和受益人的方案。如果去世者生前寫下了遺囑，而去世者財產需要遺囑認證，遺囑上命名的執行人或管理人要到法院辦理。執行人掌握決策權為遺產行政做出重要決定，而管理人任務是經營遺產日常運作;這兩項任務可由同一人或兩人分開進行。如果去世者沒有留下遺囑，最親家庭成員或朋友必須要求法院將其委任成遺產管理人;通常，這是配偶或成年孩子。一旦被法院任命，遺囑執行人或管理人就成為法定遺產代理人。

四個基本步驟

提交請願書並通知受益人

遺囑認證過程首先是向法院提交請願書去實行；(一)承認遺囑亦任命遺囑執行人，或(二)如果沒有遺囑，將需委任遺產管理人。法庭必須通知所有遺產繼承人和受益人有關於請願書提交到法院聽證的事。此外，聽證通知經常在當地報紙上刊登，這是對未知債務人作一通知，從而允許債務人到法院聽證向該遺產提出索賠。如果繼承人或受益人反對請願，他們可在法院聽證時作反對。

向債權人發出通知

在法院委任後，遺產代理人根據州法律向所有債權人發出書面通知，並對遺產進行查對。任何債權人希望對遺產提出索賠必須在有限時間內動議(因州而異)。所有遺產包括地產，股票，債券，商業利益等資產都將被清算。在某些州，法院可任命評估師重視資產。必要時，遺產代理人可聘請獨立評估師鑒定非現金資產。

必須支付遺產費、債務和稅款

所有遺產行政費、債務和稅款都必須從遺產支付。遺產代理人必須確定哪個債權人可對遺產提出法律訴訟，並從遺產內支付其它賬單。在某些情況下，代理人可經過允許出售遺產以履行去世者的債務。

轉讓遺產法定擁有權

遺產 擁 有權按照遺囑或根據無遺囑的法律轉移。當債權人向遺產提出索賠後，及所有核准索賠和債務均已支付後，遺產代理人應向法院請願，將剩下遺產按照去世者遺囑指示，轉讓給遺產受益人。請願書可能包括遺囑認證過程中如何管理資產的會計，但某些州法可允許產遺產受益人放棄這權利。一旦請願書經法院批准，遺產代理人可以擬定財產，轉讓股票，清算資產，和轉讓財產新契據給合適受益人。如果去世者沒有遺囑，擁有權會根據州立無遺囑繼承法辦理。若是遺囑要求為未成年人、配偶，或無行能力的家人創造一個信託基金，錢財將轉移給基金受託人儲存。

總之，一個正確遺囑會考慮到未來生活的變化、債務記錄、個人資產，這會簡化未來遺囑認證過程;更簡化遺產代理人追踪遺產管理流程。