蔡英文盼十九大後兩岸關係更活絡 籲雙方思考「新模式」

中共舉行十九大前夕，台灣總統蔡英文接受台媒專訪時向大陸喊話，指在兩岸關係上，台灣方面「已經盡了最大的善意」，希望在十九大之後，雙方可以思考新模式，讓兩岸關係更活絡一點。兩岸問題專家指，蔡英文用心良苦，但講話並無新意，料大陸難以「接貨」。

蔡英文自去年上台後，兩岸關係陷入低谷；上月底，台行政院長賴清德又拋出主張「台獨」的言論，引起大陸強烈反應，國務院台灣事務辦公室警告，搞「台獨」分裂必自食惡果。在兩岸形勢微妙變化之際，蔡英文1日接受中央社專訪，日前披露的專訪內容顯示，有相當大的篇幅涉及兩岸關係。

蔡英文認為，從去年5月20日就職到現在，兩岸基本維持平穩，雙方也做了相當的努力，雖然在重要的政治問題上，「他們覺得我們沒有達到他們的目標，但是我們已經盡了最大的善意」。蔡表示立場還是一樣，在去年就職演說中所講的話，「就是我執政處理兩岸的原則」。

北京堅持台北必須接受「九二共識」，也就是雙方都承認兩岸同屬一個中國。蔡英文並未接受這項要求，但多次表達會在台灣憲政體制下維持兩岸關係的現狀。蔡英文表示，針對僵持一年多的兩岸關係，希望雙方都能再思考，如何讓兩岸架構走向新的模式。蔡英文強調，新情勢正在發生，雙方要好好想一想，過去處理兩岸的想法或做法是否有必要檢討。她又指，美國、中國大陸與台灣三邊關係的格局，在架構上沒有改變，不過現在是「穩中去觀察變局的時刻」。

對於蔡英文談及的兩岸問題，兩岸問題專家、澳門理工學院名譽教授邵宗海對本報指，就涉及大陸的內容而言，蔡英文的用意主要有兩個，一是向北京喊話傳達她認為的善意，希望尋求兩岸互動新突破；二是就賴清德主張「台獨」的風波澄清，向大陸表明兩岸關係的主導權是蔡英文而不是賴清德。

邵宗海認為，依照台灣的憲政體制，台海兩岸並非國與國的關係，而是一個國家的兩個地區。蔡英文多次強調兩岸要有互動新模式、新思維，但向大陸釋放善意時始終沒有講出兩岸是一個國家的兩個地區這個事實。邵宗海表示，中共在兩岸問題上有民意壓力，不可能接受台灣方面模糊的論述，「蔡（英文）用心良苦，但講了半天沒有新突破」。

另外，台灣行政院大陸委員會主委張小月昨在列席立法院總質詢時表示，目前沒有「蔡習會」的規劃。張小月稱，兩岸關係非常錯綜複雜，台灣政府的政策就是要維持兩岸和平穩定，並在對等尊嚴上溝通對話。

9月底，首次在立法會接受諮詢的行政院長賴清德，曾明確宣稱「台灣是主權國家，與中國互不隸屬」，並表明主張「台獨」。不過，賴清德昨日則表示，民進黨執政不會宣布台灣獨立