東學西漸 — 如何把博士的學習經歷轉化成工作經歷

這個禮拜又是另外一個針對博士生的討論題目。有不少人對博士生的普遍印象，就是他們學習的時間很長。有不少人都忽略了博士班課程包括就業訓練這一個範疇，甚至完全沒有意識到這一點。這個禮拜我們就來談談博士生應該如何把自己的學習經歷，在找工作用的履歷裏寫成工作經歷。

首先，博士生一定要明白學術圈和就業市場一個非常重要的基本分別。在學術圈裏，每個人是依靠學校和學術成就所帶來的名聲和教授推薦，得到下一個機會，也就是我們常說的credentials。但是，在就業市場裏，最重要的是工作經驗experience。明白了這個道理，我們也就明白為何有不少博士生在找工作的履歷表第一稿，常常會強調自己的學歷和學術背景，忽略了技能。這個情況也影響了博士生找到工作的機會。

明白了就業市場需要看見的是經驗，我們也就明白了博士生需要在履歷表中如何強調工作經歷。因此，博士生找工作的第一步，是需要回頭重新思考他們在學習的過程當中接觸過什麼工作技能，並且盡可能寫在自己的履歷表上。現今各行各業都依賴科技，如果能在履歷表上顯示出自己對電腦軟件或者編程語言的熟練程度，將會大有幫助。

想出自己有什麼工作技能之後，下一步就是要回頭細想那個工作技能如何得來。事實上，有不少博士生都是透過自己學習得來的，可惜在僱主眼中，這種說法在履歷表上的說服力較低。如果可以的話，博士生應該強調自己的技能是從學習計劃project得來，這樣便可以向僱主說明自己有管理工作計劃的能力，而且在不同的工作計劃中得到不同技能。另外，在履歷表中強調自己和團隊的溝通技能也十分重要。

寫好履歷表只是第一步。找工作也永遠是找第一份工作是最困難的。筆者在此謹祝各位博士生好運，如有需要，可以徵詢教授或者就業輔導師的意見。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。