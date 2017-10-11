瀟湘煙水渡情深 — 飛雪 飄淩

暮雨初歇，彩霞掛滿了山頭，山間迎來了一襲白襦青衫的女子。碎石塊的小路上，泥濘浸滑，那繡著荷花的布鞋早已沾濕了泥漿，纖手撐著一把黃色梅花的油紙傘，樹葉上滴嗒落下的雨滴，沿著傘簷輕滑落地。

她一臉焦急，羽步匆忙，就連發間珠花掉落都沒有發覺。不知那嬌豔的臉頰上沾濕的是雨滴還是汗水，她抬起衣袖拭了一拭，稍停了片刻，便又向山頂走去。

一條山澗的溪水奔湧而出，攔住了去路。原本潺潺清澈的小溪，卻在午後那場暴雨中翻騰起來，混合著泥漿石土的沖刷，變得暴虐非常。她站在溪水旁遲疑許久，回首望瞭望下山的崎嶇小路，好不容易走到這裡，怎可就此回去。眉頭微蹙，脫下了繡花布鞋，雙手提起裙角，趟走過去。溪水淹沒到她的小腿，在這盛夏的時節，流水卻異常冰冷，腳下那些被雨水衝擊來的石土，像尖刀一般直割腳心。她緊緊咬著下唇，蹣跚地趟水而去。

溪水畔是一座寺院，名喚靜慈庵，這是她此行的目的。輕輕叩了叩門扉，卻一直沒有人來應門，微微一歎，想是在此兵荒馬亂的分離之世，哪怕是遁入空門的方外之人也無法再四大皆空，下山逃難去了。剛要轉身門卻咯吱一聲打開來，一個老尼站在門口向她一揖，「貧尼腿腳不便，讓女施主久等了。」她忙雙手合十還了一揖，隨老尼走進寺院。寺院裡四下寂靜，也不見有其他人，牆角處已長滿了野草苔蘚。「師傅就您一個人嗎？」老尼輕輕撥弄手中的檀珠，像是陷入了沉思，良久緩緩說道：「現在天下危亡，敵國的軍隊已經圍攻了三次城池卻都沒有攻下，他們揚言攻破城池定要屠盡城內的每一個生靈，寺院的人都害怕被屠殺，早早的便下山逃難了。」「那您為何不走？」她問道，老尼微微笑道：「我這腿腳是走不了了，再說，能走去哪兒呢？他們今天攻破這座城，明天又攻破另一座，人們都只知道逃避，那終有一日無路可逃時，又該去向何處，倒不如守住這片土地，這座山丘，這落廟宇，讓那終日惶惶的心，先去往歸宿。」「歸宿？」「是啊，難道你不是為了尋求心裡的歸宿而來？」她驚訝地望著老尼，奇道：「您知我前來所為何事？」老尼笑道：「不知，但凡天下善男子、善女子來佛座前，不都是為了讓那顆惶惶不安的心找到屬於它自有的歸宿嗎？」她心中一動，忙說：「請師傅指教？」老尼從懷中拿出火摺子，輕輕一吹，點亮了佛像前的油燈，向那地上的蒲團一指說：「女施主請坐下，將心中的煩憂虔誠地告知與佛祖聽。」她點點走，焚起三柱清香插於香爐裡，跪在蒲團上緩緩訴道：「小女子近日心中頗不寧靜，敵國大軍已兵臨城下，駐防守將臨陣脫逃，只剩下我夫君一人聯合城中百姓拼死堅守，可如今彈盡糧絕，又無朝廷支援，恐此下去不出兩日城必破亡，夫君要我攜眷離去，我與夫君伉儷情深，不願就此陰陽相隔，可今日收到父親來信，言辭歷歷地催促我回去，我雖是女兒身，但卻是家中獨裔，父母老來得我，視為珍寶，必先讓我離開此地，我亦不忍年邁老父心痛流涕，可又怎忍離開夫君，我愛夫君，夫君亦愛我，我怎能狠心離他而去。」

青煙嫋嫋，氤氳著屋子，佛像依舊垂著雙眼，微笑聆聽。她仰望著佛像，雙手拽緊了胸前的衣襟，低下頭去，一行清淚劃過臉頰，簌簌落到了地上。老尼雙手一合，歎聲說道：「阿彌陀佛，善哉，善哉！女施主心中所慮確是讓人堪憂，不離開此地去回見父母是為不孝，離開丈夫獨自而去是為不忠，這不忠不孝卻是千古難題。」她抬頭對老尼說：「師傅可有讓我尋得內心歸宿的方法？」老尼道：「這就得看你的心了。」「心？」「不錯，你心的深處有一扇窗戶，打開這扇子窗戶，你自然就尋得到歸宿。」她用手捂住自己的胸口，喃喃自道：「心裡的窗戶，我要怎麼打開？」老尼轉過身去，悠悠說道：「世間一切情愛，都如那一輪明月，它真實的在天上，又虛幻的在水裡，可世人都無法觸及，然而世人卻不知，當你看它的時候，這輪明月就已經在你的眼裡，在你的心裡，你早已擁有，又怎還要勞苦求尋。想想當年的你，是如何愛上於這個男子，遠離家人，隨他而去？」

「是啊」她說道，原本父親嫌他是江湖草莽，不肯讓我與他結親，可我愛他，執意拋開一切榮華隨他而去，他去武當學藝，我便陪他同往，他去邊疆守城，我便隨他駐防。這一切只源於我愛他，就這麼簡單，愛他，便隨他，生死不離。老尼走到窗前，驀地打開窗戶，窗外的陽光照進昏暗的小屋，世界仿佛亮堂起來，在她的臉上感覺有那久違了的溫暖。

她陷入了回憶，那是她隨他離開家、離開父母的當天晚上，那夜月兒很亮很圓，他們劃一葉扁舟，徜徉在湘水之上。月滿瀟湘，船影浮動，他們不知道要漂往何處，未來又會怎樣，但這已經不重要了，只要能在一起就是最大的滿足。皎潔的月光灑在了船板上，他坐在船頭，膝上放了一把桐木琴，幽幽琴聲在他指尖隱現浮動，她撐了一把油紙傘走到他身旁，靜靜地聽著他那悠揚琴音隨風飄蕩。他們那一夜沒說一句話，可她心裡明白，自從做了與他同去的決定，此生天涯海角都不離不棄，那些達官顯貴，風流才子也許都是很好很好的，可是她偏不喜歡，她偏就愛著身旁這個撫琴的男子，她愛他是錚錚鐵骨，她愛他的俠骨柔情，她愛他的志向宏遠，她愛他的家國情懷。他的琴音早已撩動了她綻放的心弦，在那心底深處開花結果，那是她與他此生永恆不變的初心。

望著窗外的陽光，她的嘴角漸漸露出了笑容。老尼也笑道：「看來女施主是打開那扇窗戶了，可喜可賀。」說罷又續道：「或許施主大也可試試，放棄這座城池，讓他與你同去。」「與我同去，他會嗎？國家危亡在他看來比什麼都重要。」她幽幽說道，老尼道：「他愛你，他定會依你，就像你依他一樣。」她抬頭望向老尼，呆了許久，這老尼的話在她耳旁絮絮環繞，他隨我，我隨他又怎樣，只要相依便無所畏懼。她倏然起身向老尼一拜，「多謝師傅，我知道該怎麼做了。」說罷慌忙向院外跑去。

敵國的軍隊已經下令發起最後的攻擊，她匆匆地跑到城頭，看著他那焦急的神情，從身後緊緊抱住了他，柔聲說道：「夫君，你愛我的話就跟我走，我們一起去往海島仙山，敵人打不到那裡，我們可以在那兒廝守終身。」他聽言望了一眼城中的將士和百姓，又望瞭望她。蕙質蘭心的她懂了，他愛她，只要她堅持，他一定會跟她離開，但是他這一輩子都不會安心，不會快樂。她微微一笑，說：「我陪你留下，以城池共存亡。」

淒厲的寒風吹過了大漠的孤茫，吹過了塞外的冰雪，吹過了中原的桑舍，吹過了江南的煙雨，然而卻吹不冷那碧血丹心和俠骨柔情，更吹不冷彼此相愛不離的誓言與初心。沒有人知道那場戰役後，他們去向何處，又或許埋屍荒骨，但可以肯定他們卻沒有彼此放棄，不能長相廝守，便就血裹魂依。有些愛情，可能沒有轟轟烈烈，沒有震古鑠今，只是一個簡單的陪伴，如那夜月滿瀟湘的行舟中，你彈琴，我為你遮傘，不需要言語，就是那麼靜靜的在一旁聆聽，也已是最大的幸福與安心。

有些人，為了一個人，放棄了一座城；而也有一些人，為了一個人，留下了一座城。