【新劇推介】
City in the Sky 空中城市
類型：紀錄片
頻道：Netflix
首播日期：10/01/2017
《City of the Sky》是一部三集的短劇，意圖將民用航空的運作公開給廣大觀眾。每天，超過十萬架民用飛機飛行於天際，而它們則承載超過一百萬乘客到達世界的各個角落，但大部分乘客都不是真的了解飛機從出廠到降落的許多細節。分別名為‘出發’，‘航程’，‘到達’，這三集請來許多專家，包括飛行員，地勤人員與飛機專家，為觀眾講解一架A380如何起飛，航程中的餐點是如何準備的，降落時需格外注意的細節等主題。
【熱播電影推薦】
Battle of the Sexes 勝負反手拍
類型：傳記/體育
導演：Jonathan Dayton，Valerie Faris
上映日期：09/22/2017
由知名演員Emma Stone，Steve Carell出演，《Battle of the Sexes》是根據1973年最受矚目的一場網壇賽事所改編的故事。女子網球排名第一的Billie Jean King（Emma Stone 飾）與前世界冠軍Bobby Riggs（Steve Carell 飾）在輿論的壓力與鼓勵下，展開了一場世界性對決。但除去他們在網球場上的對決關係，他們在自己私生活中也飽受各方壓力，並各自面對各類內心的掙扎與拉扯。King正在努力認清自己的性向喜好，而Riggs則希望通過此賽事重新獲得大家的關注。這部電影將這場最多觀看的賽事搬上了大屏幕，表現出當時社會的性別歧視。
【新專輯推薦】
宇宙人《右腦》
風格：華語
廠牌：相信音樂
於10月6日發行的《右腦》是台灣樂團宇宙人的第四張全創作專輯。曾經不斷用理性的左腦去分析專輯的創作的宇宙人，決定暫時廢除左腦，遺忘理性，並開始只聆聽右腦感性與直覺的聲音。已成軍十年的宇宙人，經過了一萬小時的歷練，不打算追求外表上的帥氣，而是追求舞台上的直率，希望在舞台上呈現出最真誠直接的表演。包含十首歌曲的《右腦》也是他們迄今為止最為多元化的一張專輯。