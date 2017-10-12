新劇推介 Dark Matter 類型：科幻/劇情 頻道：Netflix 首播日期：09/26/2017 《Dark Matter》是一部根據Joseph Mallozi與Paul Mullie的同名連環漫畫書所改編的三季電視劇。故事講述了六名失去所有記憶的人在一艘名為Raza的飛船內的睡眠艙醒來，但因缺少記憶，他們不知自己的姓名或出現在此船艙內的原因。於是，他們根據醒來的順序依次獲得一到六這六個數字名字。待他們的飛船穩定，他們便開始了一段尋找自我身份與使命的旅途。他們能夠順利找回自己的身份嗎？而他們又將遇見怎樣的危險狀況呢？ 熱播電影推薦 Stronger 你是我的勇氣 類型：愛情/劇情 導演：David Gordon Green 上映日期：09/22/2017 根據同名自傳所改編，《你是我的勇氣》講述了Jeff Bauman（Jake Gyllenhaal飾）在2013年波士頓馬拉松爆炸案失去雙腿的真實故事。Bauman是一名在大賣場工作的27歲男子，因為他對生活與女友漫不經心的態度，女友選擇與他分手。因他曾經答應女友會在波士頓馬拉松的終點線等她，他早早便到了現場，準備為她加油。然而，突然的爆炸事件讓他失去了雙腿。雖然他面臨著長久的復建與失去雙腿的痛苦，他仍舊努力配合警方破案，並成為了波士頓的英雄人物。但失去女友與雙腿的他，該如何走下去？ 新專輯推薦 畢書盡《Bii Your Light》 風格：華語 廠牌：福茂唱片 暌違一年發行第五張專輯《Bii Your Light》的畢書盡希望通過這張專輯表現出與歌迷們互相照亮對方的心情，過去依附著歌迷們的力量，如今的畢書盡已有照亮歌迷世界的能力。為回歸到最純粹的自己，畢書盡此次褪下華麗的服裝，重新將目光放在音樂上。提前推出的三首歌曲《You’re Gone》，《Nothing At All》，《Be Your Light》都強烈的展現了他的唱歌天賦與感情。已出道7年的他也終於將在今年的12月9日登上台北小巨蛋，舉辦個人演唱會《天堂M Bii畢書盡My Best…