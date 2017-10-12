西雅圖各類新餐廳甜品店預告Part 1

By Tracy Wang

Cloud Nine Creamery – 這家專門製作液态氮冰淇淋的冰淇淋店將於今年12月或明年一月於Southcenter內的鼎泰豐隔壁正式開幕。它們將取代原地點的美髪廳，並重新裝潢，勢必打造一個如同遊樂園一般有趣的店面。伴隨著落地窗內不斷攪拌液态氮冰淇淋的各種製作機器，一扇如同實驗室燒杯的門將成為顧客進入此冰淇淋店的主要途徑。孩童與成人都將可以穿上實驗工作服，於此店內的自拍站點拍照留念。除去好玩的體驗活動，顧客們將可以嘗到brownie，banana cream pie，New York-style cheesecake等口味的液态氮冰淇淋。這些糕點都將每日現烤，在與店內冰淇淋原料混合候，他們將製作出最為奶油濃稠的冰淇淋。因店主Hagee非常懷念小時候與奶奶一同去麥當勞吃薯條配冰淇淋的時光，這家店在未來也將在菜單上提供薯條。

B-Side – 這家開在Capitol Hill上的早午餐餐廳是Analog Coffee的姐妹店，並且已在最近正式開幕營業。位處於原Resto and Thomas Street Bistro的地點，這家餐廳有著安靜又細長的店面。距離Analog Coffee極近，它們的櫃檯菜單提供許多外賣小點的選擇，像是簡單的三明治，鹹味穀物混合碗等。不僅如此，它們也根據季節的更替，不斷變換菜單上的選擇，並使用本地食材。不管是上班族，還是學生族，都可以在這裡買到美味的早餐，如填滿了鬆軟炒蛋與起司的egg muffin sandwich，或是包含熏制過的虹鱒魚吐司。想要配上一杯飲品的顧客也可以在旁邊的Analog Coffee點選一杯冰萃咖啡，michelada或是grapefruit cardamom mimosa。想要來品嘗的顧客要注意它們的營業時間：週一至週五的7點到下午兩點，週末的8點到下午兩點。

Full Tilt – 這家連鎖冰淇淋店的第五個分店將於明年1月1日來到Capitol Hill。店主Justin Cline已在先前表示已簽訂好租約，將替代夾在Sugar Plum與Linda Derschang’s Smith restaurant中的星巴克咖啡店。這家星巴克咖啡店已在9月20日正式關門，而此店面也開始Full Tilt的裝修改裝。在這第五家分店，顧客將繼續品嘗到以往的口味，像是泰式冰奶茶，墨西哥巧克力，ube與向各類西雅圖名人名景致敬的特別口味。除去這些舊口味，Full Tilt也將開始提供每日現做的全自然的non-powdered冰淇淋，以及一個小型的雪糕冰櫃。來到此店的顧客也能品嘗到西北啤酒，並享受超過二十台彈球機與電子遊戲機。打算團體活動的顧客也將可以預定它們的私人派對房間。

Bakery Nouveau – 第三家Bakery Nouveau已在9月28日於Burien開幕，這家糕餅店不僅僅提供各類糕點，它還提供給顧客許多機會觀看這些糕餅的製作過程。這家旗艦店有著大窗戶，讓充足的陽光投射進來。深色楓木地板與條紋遮陽棚都為這家店增添了許多品位與風格，但最為吸引目光的還是巧克力與糕餅的製作。透過地板上的一片玻璃，顧客將可以看到它們的巧克力製作工坊與一台來自巴塞羅那，重達7000磅的老式花崗岩磨床。在店內的任何角落，顧客都能夠觀賞到巧克力或糕餅的製作過程，並購買熟悉的麵包點心，如蛋糕，馬卡龍，意大利冰淇淋等精緻麵包點心。