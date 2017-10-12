Flora and henri新概念店於六月在拓荒者廣場區（Pioneer Square）開幕

By Tracy Wang

Flora and henri於1998年在西雅圖市中心開張其第一家精品店，並在那之後快速拓展。除了西雅圖的第一家實體店，它也陸續在紐約與加州開張分店。2012年開設的網絡商城也取得了巨大的成功。為提供給顧客們更加貼近的服務，今年，店主/設計師Jane Hedreen決定重新在西雅圖的Pioneer Square開設實體概念店。

希望為不同年齡層的孩子，從新生兒到12歲，提供一系列能夠體現幼童簡單又純真的特點的服飾，Hedreen努力建立一系列備受歡迎的服飾目錄，並都配有極具藝術感的相片。除去它們在紐約與加州的分店，flora and henri的網路商城也逐漸增加許多與它們店有著類似概念與想法的商品。

於2015年，flora and henri增加了兩個特別為女性與家居設計的商品線，‘live and love’ and ‘flora femme’。儘管它們的網路商城非常的成功，因希望為西雅圖的顧客們創建一個能夠近距離觀賞與挑選精美商品的環境，Hedreen決定開設一家實體概念店。這家概念店有著3000平方英呎的大小，挑高天花板的設計確保店內有充足的自然光線。Hendreen表示，‘在這家概念店中，顧客將能夠找到所有可以為家庭環境增添藝術感與品位的商品’。因Hedreen引進大量的精美商品，來訪的顧客們都將可以為全家人購買所需用品，像是小孩服裝，玩具，女性服飾，書籍，卡片，禮品，男士用品等商品。

因相信Pioneer Square是最適合創意人居住，工作與玩樂的區域，Hedreen認為Pioneer Square的歷史與文化都能夠與flora and henri相輔相成。為彌補過去幾年因網路商城而失去的店家與顧客的面對面接觸，在這家新的概念店中，顧客可以輕鬆的喝杯咖啡，與店員交談，並認識許多新品牌。談到她的員工，她也表達了對所有極富天賦的員工的感謝。喜愛各類精美商品的顧客絕對不要錯過。

flora and henri資訊

地址: 401 1st Ave South, Seattle, WA 98104

營業時間: Monday – Friday 10am -7pm

Saturday 11am -7pm, and Sunday 11am -5pm

電話: 206-749-9698

網站: www.florahenri.com

社交網絡: www.facebook.com/florahenri, www.instagram.com/flora_henri