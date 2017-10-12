Panoramic Seattle(PANO) 創刊號聚會於10月7日順利舉辦

By Tracy Wang

於10月7日（週六），首一傳媒 One Media Venture （OMV）旗下編輯，排版設計師與行銷經理一同順利在Carpapapa車行內舉辦PANO Magazine的創刊聚會。

作為美國西北第一本多媒體雜誌，PANO Magazine通過運用360°全方位視頻與QR二維碼等技術，為西雅圖華人專業人士與年輕專業人士帶來各項精彩內容與訪談，包括餐飲，藝術，娛樂，時尚與度假聖地等主題。創刊號則包括賞鯨，早午餐餐廳，Callus生活體驗館，YSL美國亞裔首席彩妝師等最新的西雅圖華人資訊。

這本雜誌吸引了約150位客人以及嘉賓報名參加，集結了西雅圖各領域的精英人才。在相關人員的帶領下，客人們都陸續入場，並很快於多個小圓桌開始互相認識與交談。6時30分左右，雜誌主編Zita Lam與社交媒體經理Jocelyn Chui做正式開場致詞。英語與粵語交替，她們表示如何支撐起東西方的橋樑一直是她們嘗試回答的首要問題。首一傳媒旗下的西城時報（Seattle Chinese Times），西雅圖玩樂攻略（Seattle GPS）與現如今的PANO Magazine都秉持著帶領西雅圖華人居民重新認識這個美麗的城市的宗旨來發展。最後，她們也許下願景，希望幫助讀者一同追求有素質的生活，學習到成功人士的背後哲理。

致詞完畢，創刊聚會的贊助商Great Wine與Carpapapa分別上台致詞。不僅介紹Great Wine與Carpapapa這兩個企業，他們也相繼表示對於此雜誌發行的興奮之情。一系列演講之後，大家紛紛至自助餐餐檯拿取中西式餐點，並繼續熱烈的交談，以及翻看PANO的創刊號。

活動贊助商Great Wine也在現場設立了一個介紹平台，為來賓講解她們公司如何幫助客戶挑選到最適合的葡萄酒。贊助商Carpapapa也在現場展示了許多好車，並參與來賓的談話。而雜誌人員也在活動地點中央開設一處360°全方位體驗小平台，利用虛擬現實頭盔，供來賓現場體驗PANO如何為大家帶來360°視頻體驗（讀者只需掃一掃雜誌內的二維碼，就能通過Youtube體驗360°全方位視頻）。

創刊號聚會於晚間7時50分漸漸落幕，各方精英來賓皆微笑離場。最後，首一傳媒工作人員也與贊助商Great Wine與Carpapap合照留念。