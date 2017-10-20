台空汙霧霾威脅常態化 只剩花東淨土

進入秋冬，空汙「紫爆」 陰霾再度籠罩全台，這幾年空汙測站動輒傳出紫爆警訊，霧霾區域逐漸擴大、汙染變嚴重，霧霾威脅常態化、汙染源頭正本土化，成了不容忽視的趨勢，吸一口新鮮空氣也越來越難。

空汙不分藍綠 同時橫跨兩岸

空汙不分藍綠，也橫跨兩岸。當東北季風吹起，來自大陸的空汙會來台「交流」 ，但更多的空汙是台灣在地製造；大台北地區以汽機車汙染為主，桃園以南的空汙成分就變得複雜，工業汙染、燃煤電廠夾雜汽機車廢氣，甚至河床揚塵等汙染物在空中交會，經過一連串的化學反應產生高濃度細懸浮微粒(PM2.5)，越往南「紫爆」 就越嚴重，戴口罩上下學、出遊逐漸成了人們秋冬的日常。

去年環保署監測全台PM2.5年平均值接近每立方公尺廿微克，其中台北市十七點三微克、台中廿一點八微克、台南廿六點一微克、高雄廿四微克，越往南，離環保署訂的十五微克國家標準越遠，只剩花東還是空氣品質「淨土」 。

暴露空汙死亡 六成在中南部

呼吸是基本人權，但連呼吸都會死，恐怕是民眾從未想過的事。台大流行病學與預防醫學研究所的研究顯示，二○一四年因暴露PM2.5死亡的患者高達六千多位，這些患者至少六成集中在中南部縣市，主要死因是缺血性心臟病、中風、肺癌及慢性阻塞性肺病(COPD)等，研究也顯示PM2.5會提升慢性病患者的死亡率。

專家：管制寬鬆如合法殺人

台大公共衛生學院院長詹長權表示：我國PM2.5管制標準寬鬆，廠商只求合法，政府執法也不落實，有如創造一個「合法殺人」 的環境。PM2.5是廿幾年來全球很重要的環境與健康風險議題，必須加嚴管制標準、強化宣導PM2.5危害，同時盡快把燃煤火力發電廠轉型天然氣發電，才有機會在這場空汙戰爭中勝出。

環團：解決五缺也要拼減排

環保團體呼籲閣揆賴清德，在為企業拚解決「五缺」 問題讓工商界有感時，也要大刀闊斧解決企業減排、改善空汙問題，才是全民期盼的有感施政。