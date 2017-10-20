台部分地區暴雨引發洪災 損失逾千萬新台幣

受颱風「卡努」和東北季風共同影響，台灣部分地區近日因強降雨引發洪澇災情，農業與民間設施損失估計達1256萬元(新台幣，下同)，其中花蓮縣受災最為嚴重。台灣花蓮縣連日遭強降雨襲擊，全縣道路、農損災害連連，所幸沒有發生傷亡意外。
台灣當局行政機構發布的新聞稿指出，「農委會」報告10月11日強降雨造成農業災情，截至12日11時，農業産物及民間設施估計損失計1256萬元。有關縣市受損情形，以花蓮縣損失624萬元(占50%)、台東縣損失555萬元(占44%)、宜蘭縣損失77萬元(占6%)較為嚴重。
農産方面，估計損失金額486萬元，農作物受害面積167公頃，損害程度22%，換算無收穫面積37公頃；受損作物主要為二期水稻，被害面積96公頃，損失金額206萬元，次為其他蔬菜、蔥、食用玉米及木瓜等。
「農委會」並指出，畜産估計損失金額346萬元，主要為鷄和鴨受損；漁産估計損失金額184萬元，主要為吳郭魚及蜆受損。民間設施估計損失金額240萬元，包括農田流失及埋沒估計損失金額160萬元，主要為花蓮縣農田流失及埋沒計2公頃，以及畜禽設施估計損失金額80萬元，主要為台東縣畜禽舍倒塌。
台灣當局教育部門说明，至12日10時止，受災學校共計24校，包括花蓮縣5校、宜蘭縣4校、台東縣4校、新北市3校。災損金額初步估計64萬餘元，其中，連江縣與澎湖縣災損20萬元整，花蓮縣災損10萬元，台北市災損8萬餘元。
台灣當局行政機構發言人徐國勇表示，行政機構負責人賴清德非常關心近來強降雨造成的災害損失，當局將全力協助地方進行災後復原工作；民衆因強降雨造成損失，可申請相關稅捐減免。