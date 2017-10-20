台：盼兩岸領導人共同尋求互動新模式

中共第19次全國代表大會18日登場，總統府表示，兩岸領導人應該共同努力，展現長年累積而來的圓融政治智慧，以堅定意志和最大耐心，共同尋求兩岸互動新模式，為可長可久的兩岸和平穩定關係，奠定基礎。

中共總書記習近平18日在中共第19次全國代表大會開幕式上，4度提及「九二共識」，表示「一個中國原則」是兩岸關係的政治基礎，堅持「和平統一」；他也重申「六個任何」，反對「台獨」分裂國家。

總統府發布聲明指出，對於兩岸或區域間各項情勢的發展，「我們都會保持密切的關注」。

府方指出，在兩岸關係上，「我國致力區域和平、維持兩岸穩定的政策立場始終明確且一致」。過去這段時間，政府根據普遍民意及國內共識，致力維繫兩岸和平穩定關係，也向對岸持續釋出善意，期盼透過雙方良性互動，來逐步化解對立和分歧。關於這點，國際社會也清楚理解，看到台灣的努力。

總統府再次重申，維持兩岸間的和平穩定、確保人民福祉，是兩岸雙方共同的責任與目標。總統蔡英文多次強調，「我們的善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服」，這就是處理兩岸關係一貫的原則。

總統府認為，面對兩岸及區域發展的新情勢，兩岸領導人應該共同努力，展現長年累積而來的圓融政治智慧，以堅定意志和最大耐心，共同尋求兩岸互動新模式，為可長可久的兩岸和平穩定關係，奠定基礎。