首都拉卡失守 伊斯蘭國料步向覆滅

獲美國支持的敘利亞民主力量表示，已擊敗負隅頑抗的殘餘聖戰士，完全控制伊斯蘭國（Islamic State）在敘利亞的實質首都拉卡（Raqa）。這個聖戰團體似崩潰在即。

伊斯蘭國今年失去在敘利亞和伊拉克的大片領土，包括伊拉克摩蘇爾（Mosul）這個最有價值的占領區。在拉卡遭收復後，這個「哈利發國」（Caliphate）已支離破碎，預計將步向覆滅。

由庫德族和阿拉伯民兵組成的敘利亞民主力量（Syrian Democratic Forces）6月6日攻入拉卡後，一直與伊斯蘭國交戰，終於將數百名占領主要醫院和國家體育場為最後據點的聖戰士掃除一空。

敘利亞民主力量發言人塞洛（Talal Selo）說：「拉卡一切戰鬥都結束了。我軍已完全控制拉卡。」

他表示，敘利亞民主力量正徹底搜查尚未投降或被殺的殘餘聖戰士，掃除地雷行動也在進行中。

塞洛指出，他們很快會發表正式聲明宣佈「已解放這個城市」。

一群敘利亞民主力量戰士集結跳起傳統的「狄布開舞」（Dabkeh），歡慶即將收復他們的城市。

在伊拉克部隊奪回伊斯蘭國控制的最大城市摩蘇爾3個月後，失去拉卡，將成為伊斯蘭國殘暴的建國試驗走向失敗的另一個致命打擊。

在2014年伊斯蘭國攫取這個城市後，拉卡成為這個聖戰組織暴虐統治的同義詞，並被當做對外國攻擊的籌劃中心。

伊斯蘭國在敘利亞東部大城代爾祖爾（Deir Ezzor）也遭受挫敗，被俄羅斯支持的政權勢力奪回大片領土，進一步削弱這個3年前領土面積相當於整個英國的「哈利發國」。

過去幾天中，約有350名武裝分子向「敘利亞民主軍」投降。雖然拉卡城內目前仍有零星交火，但美軍評估認為，「伊斯蘭國」已失去90%的控制範圍，只有約100名武裝分子在負隅頑抗。他说，國際聯盟將繼續把行動重點放在打擊「伊斯蘭國」殘余勢力上，同時協助「敘利亞民主軍」清除城內的地雷和爆炸裝置，最大限度保護平民安全。

狄龍當天表示，國際聯盟打擊「伊斯蘭國」行動已經持續了三年時間。從戰局上看，「伊斯蘭國」已接近「徹底失敗」的邊緣。該組織在伊拉克、敘利亞境內的各條戰線相繼出現后撤態勢，迄今已丟失87%的控制範圍。此外，「伊斯蘭國」連續折損多名高級別指揮官，其石油「黑金」被削減九成。

另一項數據顯示，在「伊斯蘭國」壯大時期，每月約有1500名外國武裝分子通過各種渠道加入該組織。目前，這一數字近乎於零。狄龍17日透露，「伊斯蘭國」武裝分子人數已降至6500人。