法女性發起網路行動 拒絕忍受職場性騷擾

好萊塢近日爆出性醜聞，多名女星指控曾遭重量級製片人溫斯坦性騷擾、性侵害。風暴不僅在影壇越演越烈，激起公憤，更在社群網站上發酵。繼許多人在推特上發文標記「我的溫斯坦」，記錄自己遭到騷擾的經歷後，一位法國女記者13日在推特上呼籲女性勇敢揭發職場好色沙豬的名字與惡行，引發數千名女性推文響應 。

上千名女性推文揭露自身受害經歷

隨著越來越多證人出面指控溫斯坦（Harvey Weinstein）倚仗權勢，對女星毛手毛腳，女性的怒火，使「揪出好色沙豬」（squeal on your pig，法文 #balancetonporc）15日一舉登上法國最熱門推特標籤，更成為當日全球第三熱門的標籤。法國記者穆勒（Sandra Muller）是「揪出好色沙豬」網路行動的發起人，13日她推文表示，自己曾遭前主管言語性騷擾：「妳的胸部真大。妳是我的菜，我要讓妳高潮一整晚。」

米勒的推文引起許多記者與媒體從業者回應。電台記者傅瓦（Giulia Fois）推文指控，一位主流電台總編輯曾掐住她的喉嚨，並威脅道：「有一天我一定會把妳弄上床，不論妳想不想要。」傅瓦也表示，當時她向公司申訴，卻從未被採信，也沒有任何下文。這則推文獲得熱烈轉發。

法國電視台BFM TV的記者富凱（Aurore Fouquet）寫道，她在另外一家公司擔任實習生時，一位製作人曾盯著她的臀部說，「走在我前面，這樣我才能看你，它跟妳的高跟鞋很搭。」一名美國媒體《廣告週刊》（Adweek）的作者也控訴，前老闆曾抓著她的手放在勃起的陰莖上，並說道，「妳很有前途，而妳的成功與否，就看妳的表現了。」

從職場到政壇 法國性騷擾問題嚴重

法國性騷擾問題嚴重，法國政府2014年的研究指出，高達20％女性曾在工作場合遭到性騷擾，然而其中只有不到25％會向上申訴，30％則選擇保持緘默。

不僅是民間的職場歪風猖獗，連政壇都曾傳出多起性騷擾醜聞，前國民議會（Assemblée nationale，國會下議院）副議長包平（Denis Baupin）去年被8名女性指控遭其毛手毛腳；前財政部長薩班（Michel Sapin）也坦承，曾經出言調戲與不當觸摸一位女記者。17位來自法國各政黨的女性前任閣員對此連署發表宣言，鼓勵受害女性出面控訴，要求政府從嚴修法、執法，遏阻職場歪風。

對此，法國最年輕閣員、負責性平事務的34歲國務秘書席亞帕（Marlene Schiappa）正在草擬法案打擊性犯罪，她的第一步便是解決常見的街頭騷擾問題。在《衛報》的訪談中，席亞帕提到，她計畫對在街頭騷擾女性的現行犯處以高額罰款，「只罰20歐元，有點太汙辱人了，罰5000歐元，才有威嚇的效果。」席亞帕也強調，現在必須改變男性主導的模式，讓男性認知到，應對冒犯女性的行為負責。