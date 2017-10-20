特朗普下月訪華 中美貿易和應對北韓問題受關注

白宮周一（16日）公布總統特朗普11月亞洲之行的詳細行程。屆時他將先後訪問日本、韓國、中國、越南和菲律賓五國。

白宮新聞稿中顯示，特朗普此行將「強調他對美國長期聯盟和夥伴關係的承諾，並重申美國在推動自由開放的印度太平洋地區處於領導地位。」

亞洲地區要數朝鮮半島形勢最不穩定，亦是特朗普此行最受關注之處，但訪問韓國卻僅得一天，比其他國家少一半，惹來韓媒不滿。

訪華行程方面，特朗普下月8日會到北京，與中國國家主席習近平會談，並出席一系列商業和文化活動，預料北韓核危機及中美經貿問題將是特朗普訪華的焦點。

特朗普亦會到訪日本、南韓、越南及菲律賓，並會出席亞太經合組織峰會及東盟會議。

特朗普究竟想如何解決朝鮮核危機？

朝鮮今年多次試射導彈及核試，引來聯合國對其採取制裁措施，特朗普與金正恩激烈的言辭交鋒更一度將「戰爭論」放上枱面。

白宮在9月29日宣布特朗普亞洲之行時即表示，特朗普將力圖「加強國際間合作以解決朝鮮核威脅，確保朝鮮半島執行全面的、實質性且不可逆轉的無核化決心。」如何施壓朝鮮迫使其放棄核武器？這就要看特朗普在韓國國會上發表的演說內容及後續同中日韓三國商議的結果了。

據《韓國時報》報道，特朗普將要求朝鮮完全放棄核武和導彈開發計劃，同時做出保護日韓的承諾，意味他有可能允許日韓在面臨朝鮮軍事威脅下發展核武器，惟此舉勢將引起臨近國家如中國及俄羅斯不滿。

看點二：特朗普會否就制裁朝鮮中國施壓？

美國國務卿蒂勒森（Rex Tillerson）此前表示，朝鮮半島緊張局勢預計是特朗普訪華期間雙方討論的重要話題，特朗普將力求包括中國在內的國家繼續對朝鮮實行經濟制裁。

中國此前拒絕聯合國對朝鮮施加更大壓力的計劃，由於中國的抗議，聯合國對朝鮮的石油禁運政策未能實行。外界期待中共十九次全國代表大會（簡稱十九大）及特朗普訪華後，中國對朝鮮的態度能有所改變。

「中國反復說，在習近平第二個五年任期未穩定前，中國不會對朝鮮的態度做出過激的改變。」一位與韓國政府有密切接觸的高級官員說，「但由於特朗普不斷給中國施壓，中國在十九大之後很難會繼續以冷淡回應國際社會的要求。」

《日本經濟新聞》報道，外界推測特朗普將提出「史無前例」的對朝制裁案，並在與習近平會晤時，以「中美經貿關係」作為對朝鮮施壓的交換條件，同時解決兩國經貿問題。

特朗普首訪日本 美日關係可見一斑

特朗普不僅將日本放在亞洲之行的首個目的地，《金融時報》還得到多名消息源稱特朗普在與首相安倍晉三會晤後，次日或與日本明仁天皇（Akihito）見面，惟日本外務省稱特朗普的行程仍在安排中。

特朗普首抵日本在一定程度上反映了美國總統與安倍的緊密聯繫。安倍今年2月飛抵華盛頓與特朗普會晤時，所受到的熱烈歡迎，在各國領導人中可說數一數二，安倍又曾乘搭「空軍一號」親訪特朗普「行宮」Mar-a-Lago度假村與特朗普共進晚餐、打高爾夫，美日同盟的親密關係可見一斑。

特朗普究竟去不去朝鮮半島非軍事區（DMZ）？

韓國媒體早前猜測特朗普會到訪朝鮮半島非軍事區（Demilitarized Zone，DMZ），又稱三八線，惟特朗普在周一未能明確說明，只是說「看看吧（We’ll take a look）。」這反應與4月16日美國副總統彭斯（Mike Pence）類似，被解讀為不願就此激怒朝鮮。

整條非軍事區長達248公里，寬約為4公里，是世界上最多軍人駐守的邊界地帶。前美國國家安全委員會發言人普萊斯（Ned Price）接受訪問時稱，美國總統任何關於非軍事區的言談或做法都會挑起朝鮮的神經，「朝鮮會將任何到訪解讀為挑釁。」

前美國駐韓大使、助理國務卿希爾（Christopher Hill）則表示，「每個總統都去過非軍事區，特朗普總統也應該去。」

從特朗普的行程上來看，特朗普分別在日本、中國、越南和菲律賓都會待上兩日之久，惟在韓國只停留短短一日。這令韓國媒體敏感並引起不滿，稱韓國處境尷尬，讓國際社會覺得美國不重視韓國、只是順道被迫來訪之感。

白宮邀基辛格是向北京發信號

中國的老朋友基辛格（Henry Kissinger）日前被邀請到白宮。 據悉，美國正在對對華政策進行為期一個月的審查，這需要在特朗普訪華之前完成，時機是很重要的。特朗普政府正在考慮和中國進行一項大談判：如果北京能利用其所有的外交和經濟影響力向金正恩政權施壓，讓其放棄核項目，並且以可驗證的方式堅持到底，美國會在外交上承認朝鮮，不僅會對其進行經濟援助，也會將2萬9千個駐韓美軍撤回。而這長久以來就是平壤對美國的核心訴求之一。 這一想法的基礎是蒂勒森在2017年年初聲明的「四不」原則：美國當前不尋求朝鮮政權更迭、不尋求朝鮮政權崩潰；不尋求加速朝鮮半島統一；不尋找藉口向三八線（編者注：朝鮮半島上北緯38度附近的一條軍事分界線）以北派兵。 文章稱，這一原則引起了北京的注意。曾在小布希政府擔任亞洲事務最高顧問的韋德寧（Dennis Wilder）稱，他在最近的訪華期間會見的中國官員「一心只在‘四不’上」。 有些中國共產黨認為，美國確實在「尋求」，而非 「不尋求」，而且美國將利用核危機來摧毀金正恩政權。但是，中共領導人告訴他們的美國同行，蒂勒森的想法可以成為雙方建立共識的基礎。 有些人認為，中國對平壤的影響力並不像想像中的那樣大，金正恩可能會把華盛頓和北京之間達成的協議看成是一種敵對行為，這反而讓他更加牢牢地抓住核武器。 另一些人則認為，儘管韓國軍方力量已經強大起來，但在金正恩仍然掌權的情況下，美國士兵在韓國的任何大幅削減都是不可想像的。