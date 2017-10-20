神戶鋼鐵質量醜聞發酵 「日本製造」面臨全面危機

日本產品長期以來都有以誠信為本和質量可靠的好名聲。

但是，神戶鋼鐵公司（Kobe Steel）的假數據醜聞可能會玷污日本製造這一品牌。

上周末神戶鋼鐵承認，偽造了供給波音、尼桑和豐田等200多家公司的材料的質量、強度和耐用性的數據。

該公司周五（10月13日）表示，涉及的企業數量已經上升到500家。該消息讓神戶鋼鐵本周市值蒸發約18億美元（13億英鎊）。

財政大力刺激 日本經濟增幅仍不及預期

專家認為，上世紀90年代以來經濟增長長期放緩是一個主要因素。 這迫使日本企業改變商業模式，但這似乎已損害其品牌。

日本宏觀顧問公司董事總經理兼首席經濟學家太久保卓治（Takuji Okubo）在東京說：「大型企業過去常常生活在一個穩定、可預測和不斷增長的市場中，但事情發生了變化，一些公司可能抄了近道。」

20年前，日本的企業都專注於戰略增長，此後他們認識到經濟將不會再強勁增長，這意味著公司必須集中精力進行重組，降低成本和追求效率。

神戶鋼鐵的社長川崎博也(Hiroya Kawasaki) 就該公司造成的「不可想像的麻煩」致歉。他說，提高效率的訴求使得管理層極度渴望看到積極結果，有時甚至不惜踩踏質量底線。

但開拓海外市場以提高利潤的訴求為日本企業特別是其在海外的子公司帶來了其他問題。

在神戶制鋼不當行為曝光前，日本還發生了日產汽車和三菱汽車公司以及汽車安全氣囊製造商高田公司（Takata Corp）的醜聞。高田在質量問題導致16人死亡多人受傷後實施了全球召回，並於今年六月申請破產 。

兩星期前， 日產汽車召回了120萬輛汽車 。這些車輛獲得了未經授權的技術人員認證。

電子巨頭東芝公司仍然受到會計醜聞的影響。

儘管有多宗如此高調的案例，但專家認為，質量和合規性在日本還是至關重要。

但他們預測將來會發生更多涉及欺詐和不當行為的醜聞。

汽車、火車和飛機製造商正在檢查他們是否使用了不合標的神戶制鋼的材料。

神戶鋼鐵本周五（10月13日）表示，涉及的企業數量已經上升到500家。該消息讓神鋼市值本周蒸發約18億美元（13億英鎊）。

有人認為2009年成立的日本消費者事務局（Consumer Affairs Agency）會提供進一步的保障措施。

該機構是在日本發生了由不合格產品造成幾起意外事件後成立的，這些意外事件包括一起涉及中國餃子的的事件。

亞洲策略顧問公司的基思·亨利（Keith Henry）表示：「以前是政府部門處理那些缺陷產品的製造商，但消費者事務局接管了這些責任。」

亨利補充說，新監管制度更多地側重於消費者而不是製造商。