習近平提出「新時代中國特色社會主義」

中共第十九次全國代表大會10月18日正式在北京開幕，總書記習近平向在北京人民大會堂出席會議的2,000多名代表發表工作報告。

習近平發言期間，提出「新時代中國特色社會主義」，並強調中國特色社會主議的本質是中共領導，而中共則是最高政治領導力量。他同時指，中國會繼續推進依法治國、經濟改革等政策。

講話期間，他也提及要要有效維護國家安全，防範和打擊滲透和顛覆破壞活動，也要把中國解放軍建成「世界一流軍隊」。

在中共對香港和澳門的管治方面，習近平指要牢牢掌握中國憲法和基本法給予中國中央政府對港澳的「全面管治權」。

在這每五年舉辦一次的會議期間，中共將會選出新一屆的領導層，也會決定中國未來五年的發展走向。外界預期，習近平將繼續掌權，會議也將選舉新一屆的政治局常委委員。

會議召開期間，北京的保安明顯加強。其中，各地鐵站均加強安全檢查，乘客均需要排隊等候許久，才可以坐到地鐵。

外界認為，十九大期間發出的決定，會讓總書記習近平在黨內的勢力更加穩固。

中國官媒早前發文，預料十九大期間將會通過修改共產黨黨章，把習近平的思想寫進去。如果屬實，將顯示習近平的影響力與毛澤東和鄧小平等前領導人看齊。

習近平在2012年掌權以來，他加強了黨內外的控制，包括控制媒體和網路上的言論，也透過拘禁等手段打壓維權律師和異見人士。

但同一時間，中國在他在任期間加快了發展，在國際舞台間也加堅定地維護自己的影響力。故此，他獲得了許多中國平民百姓的支持。

在中國即將召開最重要會政治會議—五年一度的全國代表大會前一日，中國官方的新華社發表一篇英文社評，稱「中國式民主」優於西方民主，中國「完全沒有需要，引進其他國家那些正在失效的政治制度」。

社評形容，「無盡的政治鬥爭、紛爭及朝令夕改的政策」是自由民主制度的標誌，既拖慢了社會、經濟發展，也無視了民眾的利益。

「中國的制度導向社會團結。西方民主的本質具對抗性，則必然會導致社會分裂。」

社評又形容，在中國共產黨「頭腦清醒、具前瞻性」的領導之下，中國式的民主「從未如此健全」，沒有需要引進「其他國家那些正在失效的政治制度」。

社評呼籲，西方國家需要深切反省其「老化」的民主制度，並指西方民主若不想徹底崩潰，就必須注入新生命、推倒重來。

新華社的評論沒有點名提及美國總統特朗普，或英國脫歐，但這些歐美政治現象，似乎令中國對自己的一黨制越來越自信。

新華社在十九大召開前夕發表的這篇評論，猶如勝利宣言：文章指「西方民主已被危機及混亂所淹沒」，當中「有著無盡的爭鬥、口水杖，政策朝令夕改」，拖慢了經濟及社會進步。

與之相比，中國社會則相當和諧。然而在中國，政治的異議者、權鬥者，以至所有與對當權派不滿的政治人物，大部份均已被囚禁。