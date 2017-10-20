郎朗一隻手玩轉卡內基

中國演藝界喜歡說「忽悠」，世界著名鋼琴家郎朗前幾天用一隻手彈了《藍色狂想曲》。這是他技藝精湛、還是把這」忽悠」精神發揚到了古典音樂？

郎朗在紐約卡內基音樂廳，邀請76歲爵士樂大師奇克柯利亞（Chick Corea），和得到郎朗資助的年輕鋼琴手蘭多（Maxim Lando），三人五手、兩架鋼琴一起演奏格什溫（George Gershwin）的《藍色狂想曲》。

關於人們對郎朗喜歡玩花活的評論網上有很多。郎朗曾表示，就像人們接受並喜歡運動員或是好萊塢演員的表現一樣，他想要呈現給人們「古典也能酷起來」，還反問道：「這樣難道不對嗎？」

這次郎朗拿一隻手彈琴，又出了回奇招。但是這也事出有因。今年4月他宣佈左手臂受傷，取消了一系列演出。

這讓人不禁聯想起郎朗在此之前的一系列花活展示。

郎朗自創的鋼琴課，教學方式也打破常規，戶外教鋼琴、社交平台秀表情包，讓鋼琴家郎朗又成了「表情帝」。郎朗對此的回應是：「音樂就是可以帶來快樂。」

2011年在英國皇家節日音樂廳，郎朗的50架三角鋼琴100名琴手，為青少年普及古典音樂的演奏，就讓他的腦殘粉大飽眼福。他還如法炮製2013年在深圳福田又來了一回。

郎朗的音樂「大招」，應該是從與拉二胡的父親一起在著名的卡內基音樂廳聯袂演出開始的。他當時與父親合奏中國民樂《賽馬》，外界曾有評價說，看這場演出的過癮程度絶不亞於看場武打。BBC也因為這場音樂會而評價「郎朗很有可能是世界上最偉大的鋼琴家」。

英國皇家音樂學院鋼琴系教授黑羅蒂諾夫（Rustem Hayroudinoff）提到，郎朗一直都非常善於在媒體前表現自己，三人五手的新嘗試是非常聰明的特技花活。

說郎朗聰明選曲是因為，這回郎朗「飛岩走壁」演特技的曲目《藍色狂想曲》，即不算是嚴格意義上的古典音樂，也不算是純爵士。想要彈好它，還必須得有專業的鋼琴功底。

關鍵是它的旋律耳熟能詳，並且十分代表北美文化，不然導演伍迪‧艾倫的電影《曼哈頓》和迪士尼的《幻想曲2000》不會不約而同選中它出現在影片裡。

這本身就給嚴肅的古典音樂加進了娛樂的佐料，而為這樣花活買單的就是好這口的新觀眾。

黑羅蒂諾夫教授說：「他們是喜歡郎朗音樂會上的視覺享受，而非傳統意義上講的去聽場嚴肅的古典音樂會。」