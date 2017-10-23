兒童溺亡案嫌疑犯父親對警方提出質疑

一名被指控在Lynnwood殺死侄子的19歲德州男子的父親蘭迪·漢克 （Randy Henckl）對斯諾霍米什縣（Snohomish）偵探對此事的處罰情況提出質疑。他說：「我患有自閉症的兒子連蒼蠅都不會傷害，自昨天晚上以來卻被警方扣留。顯然，是他們逼他認罪的。我的兒子沒有辯護律師出席，也沒有家人陪同。」

漢克說他的兒子有阿斯伯格綜合症，難以回答開放性問題。那些有發展障礙的人群往往會在社會互動和非語言溝通方面遇到困難。斯諾霍米什縣警長辦公室表示，嫌疑犯週一（10月16日）在Lynwood地區公寓的浴缸裡溺死六歲的大衛·派克（Dayvid Pakko）。大衛的屍體在週二早上展開的對輕度自閉症兒童的搜索時被發現。嫌疑人週三在Everett地方法院第一次現身。因為法官命令他用一百萬保釋以幫助調查一級謀殺家庭暴力案件。

據週三（10月18日）公佈的一項疑似原因陳述表明，這名19歲的嫌疑犯 「承認給浴缸加滿水是為了溺殺。」該嫌疑人將大衛的屍體裹在攤子裡，放入一個盒子中，隨後扔進垃圾箱。偵探表示，他們開始懷疑嫌疑犯當他注意到，此人在搜查者發現大衛屍體後，離開了垃圾桶旁邊的員警活動區域。

根據聲明，在警方明顯表現出對垃圾桶的興趣時，嫌疑人在這個確切的時刻走開了。

漢克說，他的兒子待在大衛家裡約一個禮拜，期間一直在照顧他的侄子。他曾在週一晚上與兒子通話，並得知孩子失蹤了。他表示，這是他兒子第一次與大衛見面。

「他們都患有自閉症，」漢克說。「而且我的女兒告訴我他們相處的很自然。期間我一直在和他們說話，每天都和他在一起而且並沒有發現什麼問題。」

他堅稱他兒子沒有謀殺的能力。