為什麼西雅圖人這麼不喜歡雨傘

西雅圖唯一的一家實體雨傘店這周就要關閉，停止營業了。店主决定閉店的其中一個原因，就是每天都會有人走進店裡告訴她，在西雅圖這個城市開一家雨傘店真的很傻。

克里斯·馬諾森（Krista Manuelson）已經在派克市場（Pike Place Market）的這家Bella Umbrella雨傘店工作了三年，售賣店主手工製作的尖塔形狀的雨傘，以及一些全球高品質的雨傘。她認為在西雅圖使用雨傘是一件很符合邏輯也很正常的事情，畢竟西雅圖幾乎一半的時間都在下雨。然而克里斯的西雅圖本地朋友對此嗤之以鼻：「那帽子是用來幹嘛的？」

Bella雨傘店的店主猶大·艾伯特（Jodell Egbert）也是西雅圖本地人。猶大計劃在關閉西雅圖的店之後，搬去新奧爾良的法屬區（French Quarter）重新開始。她在15年前愛上了為婚禮採購的古董雨傘，由此學會了製作雨傘這門即將消失的手藝。可是西雅圖本地越來越高的店面租金，網上購物給店鋪帶來的影響，市中心越來越難找的停車位，以及很多人說她的店很傻的負面情緒都促使她决定搬離這座城市。

西雅圖的雨大部分都來自又低又平的層雲，這導致西雅圖經常是整天綿綿細雨，而不是短期的瓢潑大雨。這可能是西雅圖人不喜歡雨傘的其中一個原因。雖然每年155天的雨季很長，但年降水量僅排在全美第44位，落後於亞特蘭大、休斯頓、紐約等城市。「我們不需要用傘，」西雅圖本地人Steve Murphy說，「雨都不大，就算雨大，也只是讓我的夾克覆蓋著水珠而已。」

根據NDP的市場調研數據，全美的雨傘營業額比去年同比降低了11%。也許這種西雅圖態度正在全美傳播。