華大新建CS教學樓被命名為比爾和梅琳達蓋茨中心

四十六年前，華大的計算機科學實驗室的主管不得不禁止Bill Gates和Paul Allen進入實驗室，原因是他們在實驗室的一些不當操作以及霸占實驗室的電傳機影響到了其他人。四十六年後的上周四（10月12日），華大宣布將學校最新斥資1億1千萬美元建造的計算機科學與工程樓命名為Bill & Melinda Gates Center for Computer Science & Engineering，剛剛好矗立在Paul G. Allen Center for Computer Science & Engineering 教學樓的對面。

通常來說，教學樓一般都會以建造時捐款最多的那個人的名字來命名，但這次不一樣。雖然蓋茨家已經捐助了超過12.5億的資金給華大用來做科研、獎學金以及法學院教學樓的修建，但這次修建新的CS教學樓，他們並沒有出資捐助。

捐款修建這棟新樓的，是一些西雅圖知名的科技大老們。他們身為Bill和Melinda的朋友，集資了3千萬並同意將這棟樓以微軟創始人和他的妻子的名義命名。Melinda Gates現在和Bill一起是Bill & Melinda Gates Foundation的共同主席。

這個集資的主意是微軟主席Brad Smith和他的妻子Kathy Surace-Smith最先想起的。他們向Charles 和 Lisa Simonyi (Charles曾經是微軟早期的程序員) 提議了集資的主意，Simonyi夫婦同意幷且很有熱情，這個提議很快就吸引了很多人的注意：微軟CEO Satya 和 Anu Nadella，亞馬遜的 Jeff 和 MacKenzie Bezos，Zillow的 Lloyd 和 Janet Frink，微軟的 Jim 和 Catherine Allchin 等等，一共13對夫婦。

新一輪的蓋茨中心（Gates Center）計劃將於2018年年末完工，並於2019年年初開放。它將使華大極受歡迎的計算機科學專業可以錄取一倍多的學生。