LimeBike完成B輪5000萬美元融資 直言將超越小黃車

美國領先的無樁共享單車公司LimeBike，近日宣布完成了5000萬美元B輪融資，由對沖基金Coatue Management領投，GGV紀源資本，Franklin Templeton Investments，

Section 32 ，AME Cloud ，富士達以及斯坦福大學孵化器Start-X基金跟投。

此外，NBA總冠軍金州勇士隊的當家球星Kevin Durant（凱文.杜蘭特）也在本輪參與投資。A輪的投資機構,包括美國著名風投公司Andreessen Horowitz和DCM，繼續在這一輪跟投。

LimeBike聯合創始人兼CEO Toby Sun介紹，B輪新增的資金將被用於運營擴張、擴大産能和app升級，並在2017年底前將現有的自行車數量翻十倍。公司計劃每周將新進入1-2個市場，到年底將服務百萬用戶，並開始美國以外市場的擴張。預計於年底前，LimeBike將在美國投放5-7萬輛共享單車，目標服務全美30個以上城市和校園，並計劃並登陸歐洲市場。

LimeBike現在是美國最大的無樁共享單車公司，從今年6月份進入美國第一個城市至今，僅3個多月的時間，已經進入了美國20個市場。LimeBike一直與城市、大學和公司合作，提供無樁、無補貼的共享單車服務，爲居民和游客提供城市交通便利。

據瞭解，每次使用LimeBike30分鐘花費1美元，學生享受半價，只需0.5美金。自6月上市以來，LimeBike的騎行總數、收入和用戶數月均增長5倍，遠遠領先於市場第二名。總騎行數超過50萬次，注册用戶近30萬，並且以每周50%的速度保持增長。

目前，LimeBike已經進入20個市場，城市包括了華盛頓州的西雅圖、德克薩斯州的德拉斯、加州的南舊金山、加州的南塔霍湖、佛羅里達州的Key Biscayne、印第安納州的South Bend、北卡羅萊納州的Greensboro、加州的Imperial Beach、首都華盛頓特區、科羅拉多州的Aurora、加州的阿拉米達、佛羅里達州的邁阿密Shores；大學校園包括了聖母大學、聖瑪麗大學、華盛頓大學、聖十字大學、北卡大學Greensboro分校、北卡農業技術大學、北卡州立大學、阿肯色州立大學。