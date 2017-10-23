SpaceX尋求FCC批准 在西雅圖地區測試衛星通信系統

10月16日，據科技新聞網站GeekWire報道，SpaceX已向美國聯邦通信委員會（Federal Communications Commission，簡稱FCC）提交了一份申請，最早從本月開始在華盛頓州雷蒙德對衛星通信系統進行地面測試。

SpaceX計劃投資數十億美元，在低地球軌道建設包含4425顆衛星的通信系統，用於全球的寬帶互聯網接入和遠程成像。雷蒙德是運營該項業務的基地。

最新文件顯示，該公司正接近於部署其第一批原型衛星。

SpaceX的申請覆蓋的時間範圍爲2018年10月24日至4月24日，並提到了在SpaceX雷蒙德基地爲SpaceX 1400任務進行的天線測試。

需要測試的設備包括由SpaceX公司建造的實驗平臺，以及來自Fairview Microwave的標準元件。

SpaceX說：「所有的測試都將持續很短的時間，而且只會進行一次。」

文件顯示，這次行動的目的是，在發射之前爲商用載荷測試衛星通信鏈路以及遙測、跟踪和控制系統。

根據提交給FCC的申請顯示，在這些測試中並不涉及太空航天器。

在Reddit上，目光敏銳的SpaceX粉絲找出了這份文件中列出的GPS坐標，發現該天線系統將被部署在SpaceX公司最近收購的位於雷蒙德Ridge Corporate Center的實驗室。

通信鏈路的另一端將位於大約三英里之外，即雷蒙德東北68街的SpaceX衛星開發辦公室附近。

SpaceX計劃在2019年發射第一顆操作衛星，以支持一項可能被稱爲StarLink的商業服務。

今年5月，SpaceX公司的一名高管向國會議員們表示，可能在年底前發射一顆原型衛星，而該公司至今尚未公開排除這種可能性。

在另一項申請中，SpaceX公司正尋求FCC授權，在2017年11月10日至2018年4月10日之間，在執行一項任務時與發射的設備進行通信。該任務有一個不同的名稱，代號爲SpaceX 1390任務。

儘管SpaceX還沒有宣布1390任務的有效載荷，但最受歡迎的觀點是，火箭搭載的是間諜衛星或軍用載荷。