用「豬皮」給人體軟組織做修復 中國創業者的醫藥理想

一塊豬皮能有什麼用？包裹著豐富的蛋白質，煮熟後擺上餐桌，吃起來頗有嚼勁，或許是它對普通人最大的吸引力。但在楊懷欣和孫文全這兩位創業者眼裡，一塊豬皮的價值遠不止於此。

經過十幾道複雜的生物工序，一張張大小不一的豬皮，被密封在盒子里、浸泡在保存液體中，肉眼看起來像「濕紙巾」般質地。它的作用是變成助力人體軟組織修復替代的「功臣」——人體軟組織再生修復材料。這些材料外用可以作為燒燙傷創面創口的敷料，植入到人體組織缺損或創傷部位，可以作為誘導多種軟組織生長的支架。

楊懷欣和孫文全所在的北京瑞健高科生物科技有限公司正用獨立研發的專利技術，生產新一代無人體排異反應、能誘導人體組織再生的動物源性生物醫用材料。他們的願望是在不久的將來，可以把這些新型人體組織修復材料用在更多有需要的患者身上。

醫學世家出身，有著光學和計算機專業背景的楊懷欣，在20多年前可能想不到自己以後會和生物醫學扯上關係。上世紀80年代，楊懷欣大學畢業後去了國家機關單位，但單調的工作很快讓他出現了職業倦怠。楊懷欣想要去國外看看。楊懷欣先後在英、美兩國學習工作，後來到美國東部定居，在跨國公司和美國上市公司工作任職高管多年。

差不多同一時間，在研究生畢業、留校教書2年後，孫文全也坐上了前往美國的航班。美國東海岸有許多生物醫藥公司。在美國康奈爾大學博士畢業後，孫文全開始接觸人體組織再生修復，後來在美國一家再生醫學和生物材料上市公司擔任首席科學家。

2013年，國內的創業浪潮正慢慢興起，經過一番了解和深思熟慮，他們回到北京創辦了北京瑞健高科生物科技有限公司。

當時許多年輕創業者還在圍著O2O創業模式打轉，但楊懷欣認為，生命科學才是能夠引領未來的藍海行業，「是下一代科技革命的浪潮」。他認為「IT領域里的制高點已經被美國企業所佔據，我們在這方面只是應用層面上的開發，少有革命性的原創開發。」在美國做投資，楊懷欣分明感受到美國投資界對生物醫學和生命科學的熱情。

「人體組織工程與再生醫學在美國也是剛剛起步，還沒有產生巨無霸的企業。」在這一點上，楊懷欣認為生命科學在國內和國外都還是一片藍海。

楊懷欣和孫文全認為，雖然中國在生物醫用材料、組織工程與人體組織器官修復替代領域的研發水平與美國還存有差距，但是國內能通過自主創新研發，快速填補空白，將來中國在該領域有望超過國外水平。