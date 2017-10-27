中國在巴爾幹投巨資 打造東南歐橋頭堡

中國在希臘及巴爾幹半島國家投資數十億美元，將「新絲綢之路」由地中海引向歐盟的核心地區。

近年來，中國資本正在大規模湧向歐洲，許多具有重要戰略意義的基礎設施項目都吸引了中國投資者。在巴爾幹地區，這一趨勢尤為明顯。

中國「一帶一路」戰略涵蓋巴爾幹半島的港口、機場、道路、鐵路升級。此外，中國也將包含鋼鐵廠等產業帶到塞爾維亞的首都貝爾格萊德。

但如果這些投資項目對歐洲的產業造成威脅，歐盟可能最終會否決中國的投資。

去年，中國國有的中國遠洋海運集團（Cosco）收購希臘靠進雅典的比雷埃夫斯港（Piraeus Port）。中國遠洋海運集團在比雷埃夫斯港投資3.85億歐元（約4.54億美元）來強化容量以及與歐盟的貿易。

中國人一直對比雷埃夫斯港有濃厚興趣。該港口是從日漸興盛的蘇伊士運河貨運進入地中海的第一個主要港口，而且它的水深能夠航行最大體積的貨輪。

比雷埃夫斯港的副經理涅克塔裏歐斯‧德梅諾波羅斯（Nektarios Demenopoulos）說，中國在比雷埃夫斯港的投資接管集裝箱碼頭之後，呈現顯著的增長。

「2016年我們處理了370萬個六公尺高的集裝箱，」他表示：「比我們在2009年處理的數量多出兩倍。而且我們將會擴大集裝箱碼頭，創造能夠容納720萬個集裝箱的空間。所以數量還會再上升。」

和中國人一起工作的希臘人強調中國與希臘在文化關係上的重要性，位於雅典的希臘中國經濟委員會（Greek Chinese Economic Council）的成員福蒂斯‧普羅瓦塔斯（Fotis Provatas）說。

「我很驚訝在中國有這麼多人知道古希臘文化並且非常尊重它。中國人尊重西方文化是因為他們認為──而且我認為是真的──這是古希臘文化的延續。」

他也表示，中國有大舉投資希臘的計劃，包含收購及擴大雅典機場。他也表示中國會將位於巴爾幹半島國家的鐵路升級，特別是在馬其頓和塞爾維亞周邊。

普羅瓦塔斯歡迎中國前來投資，但表示這也可能引發歐盟的反彈。他說：「歐洲希望和中國有經濟合作，但是以與我們不同的方式。」

「我們沒有那些產業，所以我們和中國不存在競爭關係，我們歡迎中國人來這邊製造汽車和其他產品。這和歐洲其他地方不一樣，那些地方有競爭者。」

希臘政府認為，希臘努力從嚴重的金融危機中復蘇，中國的投資會是重要因素。

但希臘官員強調中國不會獲得優惠待遇，而且希臘會恪守身為歐盟成員國必須遵守的規則。

希臘經濟部副部長斯特吉歐斯‧皮齊拉洛斯（Stergios Pitsiarlos）說：「我們認為希臘應該把握中國這個機會，我們的策略是利用我們的地理優勢來吸引外國投資者。」

「顯而易見，中國會希望有個面向歐洲市場的通道。在這一點上，希臘同時是歐盟和歐元區的成員，我們會一直尊重歐洲的規定。」

中國也在巴爾幹半島東部投資，其中包含塞爾維亞。

去年中國國家主席習近平與塞爾維亞東部的斯梅代雷沃（Smederevo）會晤，參加被中國鋼鐵巨頭河鋼股份有限公司收購的當地鋼鐵廠的開幕式。塞爾維亞總理布納比奇（Ana Brnabić）表示，歡迎中國投資。她說塞爾維亞已經有許多中國投資者，包含鐵路和陸路。

她否認中國投資會讓中國在巴爾幹半島有過度的政治影響力，強調「當大筆資金來自單一特定國家時，不可否認該國會有較大的影響力，但我沒有發覺投資帶來任何政治影響。」

塞爾維亞也申請加入歐盟。布納比奇說：「中國想和歐盟關係更緊密，歐盟市場和塞爾維亞都希望成為一帶一路的核心國家，因為這對我們的GDP增長很重要，這是我們當今首要的目標。政治並不會影響我們和歐盟的整合。」