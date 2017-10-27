北韓飛彈助攻 安倍眾院選舉大勝

日本第48屆眾議院大選22日舉行，日本首相安倍晉三領導的執政聯盟獲得眾院改選的2/3席次，不只達到修憲門檻，更可望在明年9月贏得3連任自民黨黨魁，成為日本史上擔任首相最久的領袖。

根據日本放送協會(NHK)開票速報，截至日本當地時間23日凌晨5時50分（台灣時間23日凌晨4時50分），執政的自民黨已獲得283議席，獲得過半數席次，執政聯盟的盟友公明黨獲得29個議席，目前加起來已獲得312個議席，超過2/3眾院議員席次。

近1年多來，安倍晉三飽受賤賣國土醜聞、內閣閣員言行出包影響，導致支持率不斷下滑，利用8月底北韓發射飛彈飛越北海道上空威脅的機會，安倍提前一年解散國會眾議院重新改選，舉國震驚。他在選舉宣傳時呼籲正視人口老化與北韓情勢緊張，因此呼籲選民繼續支持他執政。

本次眾院改選席次一共465席，包括小選舉區289席和政黨比例代表176席，總共有1180位候選人角逐。拿下國會絕對多數後，預料安倍將加速推動修改和平憲法。安倍籲修改由二戰後美國軍事占領時期所制定的日本憲法，以利日本將自衛隊變成完整的軍隊。

自民黨大勝，安倍凖備如何收拾朝鮮？

安倍星期一會見記者時說，民眾對執政聯盟「投下了信心的一票」，政府將據此給朝鮮「還以顏色」。

據日本放送協會（NHK）報道，安倍星期一與特朗普通電話，雙方同意於下月特朗普首次作為總統訪日之際，商討如何在日美同盟的基礎下，加大對朝鮮施壓。

安倍告訴記者，他也將與俄羅斯和中國商討同一問題。安倍重申，他將確保國民與國家安全。

安倍晉三的強硬外交承諾能討得日本國民歡心，但目前缺乏具體的行動內容。

東京與平壤毫無外交和經貿聯繫，與北京關係同樣惡劣，因此除了加強國防，與美國關係更密切，安倍也別無他法。

安倍贏在哪裡？

安倍這次大勝的部分原因是得益於平壤最近的一系列動作。

才不過兩個月前，安倍晉三的民望才因接連攤上兩件政治醜聞急劇下滑，但朝鮮最近連續兩次發射導彈飛越北海道之後，民眾對安倍的支持旋即恢復。

此外，傅東飛也認為，在野黨派當前一片混亂，在很大程度上為安倍奠定勝局。

選前各方普遍看好東京都知事小池百合子創辦的希望之黨能奪取大量議席，但最終希望之黨被中間偏左，反對安倍修憲的立憲民主黨超前。

安倍或加速推動修憲

對於安倍晉三，選舉的結果證明他比預期提前一年進行大選的策略是有效的。現在他可能會迅速採取行動來修改憲法，明確自衛隊(Self-Defense Forces)的合法地位。自衛隊是日本軍隊的名字。

現行憲法於1947年起生效，要求放棄戰爭；而安倍晉三5月表示應該修改憲法，消除對軍方合法性的所有疑問。他在週日晚上重申了這個觀點。

修改憲法需要獲得參眾兩院三分之二的支持。自民黨及其盟友在週日的選舉前就擁有這個票數，但今年早些時候安倍晉三陷入的政治麻煩，以及公眾對憲法改革的懷疑，導致他有可能在眾議院失去絕對多數。