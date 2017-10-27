貫徹與民共議 林鄭倡公開討論稅務

提倡施政新風格的特首林鄭月娥兌現競選承諾，召開「稅務新方向高峰會」。她23日在會上表示，稅務工作為敏感課題，過往只有極少數官員參與討論，連政務司司長及部分局長都被「蒙在鼓里」，並透露曾有一位財政司司長表示，若政府內部正考慮的稅務措施被提早披露，措施便會「不見天日」，但她指今屆政府的稅務政策展示「新風」，除舉辦峰會以貫徹與民共議外，更「重點出擊」提出兩級利得稅，爭取明年四月生效。

善用財政盈餘 投資未來

林鄭月娥23日在稅務新方向高峰會致辭時透露，以往任何稅務建議也是極端機密，《財政預算案》的稅務部分只由稅務及會計等專業學會或企業，在諮詢過程中提出意見，然後由財政司司長領導的核心小組拍板。但她希望今屆政府貫徹與民共議，「這樣制定出來的政策才不會『離地』」。她又形容政府的政策不但要「到位」，更要適時「重點出擊」，並要展示工作效率，指政府將在年底前就兩級制利得稅向立法會提出條例草案，爭取新措施在明年四月生效，而創新及科技局亦將會就研發開支額外扣稅建議諮詢持份者，以期明年落實建議。

林太又主動提到有意見指其稅務措施向商界「派糖」，忽視對公共財政的影響，她直言不認同有關說法，並反駁指稅務措施短期內或會減低庫房稅收，但長遠而言可提高香港的競爭力，推動經濟多元發展，未來更可為庫房帶來額外收入，亦可創造就業機會，強調政府必須善用財政盈餘，投資未來。

同場發表演說的中大前校長兼經濟學者劉遵義亦指，積極不干預的時代已經過去，提倡政府「量出為入」，以圖人民福利最大化，並透過適當的稅務政策，推動香港成為全方位國際中心，把握一帶一路及大灣區的發展機會，如為項目融資等。

針對香港奉行簡單低稅率制，畢馬威會計師事務所香港區管理合夥人劉麥嘉軒表示，降低稅率已成為全球大趨勢，擔心低稅率原則或影響香香港的競爭力，「『簡單』好像變了一個『金剛箍』，變成甚麼都不做」。她又提出，在大灣區等先行先試，透過兩地協議，豁免學者或研究人員在兩地的雙重稅收，以提高人才流動。