兩路出擊 美「印太」抗華戰略成形

美國國防部長馬蒂斯和國務卿蒂勒森本周「兵分兩路」訪問亞洲，分析認為兩人行程反映美國「印太區」制華新戰略。馬蒂斯本周行程環繞亞太區，23日在菲律賓跟東盟成員國防長開會，除拉攏盟友應對朝鮮威脅外亦提及自由航行問題；蒂勒森則周二出訪印度洋國家巴基斯坦及印度。蒂勒森上周發表演說指中國挑戰國際秩序，促印度扮演地區安全領導角色；馬蒂斯23日亦稱支持東盟將各國關係建基於互相尊重，而非依靠經濟和軍事壟斷，被指試圖拉攏東盟團結抗華。

馬蒂斯暗批中國弱肉強食

馬蒂斯周一至周三於菲國出席東盟防長會議，隨後再轉往泰國和韓國繼續外訪行程；這次外訪亦為下月總統特朗普訪問亞洲做準備。馬蒂斯出訪前向記者表示除了討論朝鮮對地區安全的威脅外，亦會討論國家主權、領土完整和海上航行自由等議題。他23日重申美國對東盟的支持，說：「東盟是那些基於尊重，而非基於經濟擴張和軍事規模發展關係的國家的發聲平台。」

雖然未有明言上述所指的是中國，但馬蒂斯這番話暗示他此行是要壯大東南亞國家應對美國眼中的中國擴張，尤其是在南海，跟蒂勒森上周的演說異曲同工。蒂勒森上周斥中國挑戰以規則為基礎的秩序、破壞鄰國主權，期望印度可以平衡中國在區內的影響力，並擔當「印（度洋）太（平洋）區」安全議題的領導角色。在西方輿論眼中，中國目前正嘗試拉攏東盟個別成員國，破壞東盟團結，東盟成員國在南海爭議沒有攜手展示強硬立場便是例子。

東盟國家中，柬埔寨及老撾跟中國關係要好；泰國、越南、菲律賓均較親近美國。菲律賓自總統杜特爾特上台後親華遠美，惟近日出現變化，美國最近加強支援菲律賓打擊在棉蘭老島的伊斯蘭武裝分子，助菲國政府重奪馬拉維。馬蒂斯在前往菲律賓的機上，讚揚菲國軍方的努力。

馬蒂斯本周亦會跟印度國防部長西塔拉曼（Nirmala Sitharaman）在東盟會議舉行期間見面。蒂勒森上周發表的「印太區」宣言，雖然受到印度傳媒普遍歡迎，但印度評論亦關注這段言論如何化為實質的行動。蒂勒森稱美印是戰略伙伴關係，又指印度洋、西太平洋周邊的國家安全是21世紀全球最有影響力的一部分，而太平洋地區最大威脅在於中國為自身利益而改寫國際秩序，直指中國的一帶一路政策。《印度斯坦時報》形容這立場跟印度的看法接近，但關注政策會否化為行動。

印媒歡迎「印太戰略」質疑落實

華府目前傾向售賣F-16戰機予印度政府，後者正為擴充軍隊而將成為全球最大的採購商。

蒂勒森周二前往巴基斯坦，要求巴國政府採取行動打擊國內支援塔利班等組織的活動。他23日突然閃電到訪阿富汗首都喀布爾，跟阿富汗總統加尼和行政長官阿卜杜拉見面，討論華府的新策略。3人在巴格拉姆（Bagram）空軍基地會面，美國大使館於Twitter貼文，稱蒂勒森重申會跟喀布爾政府合作促進阿富汗和平，阻止武裝分子把當地視為避風港。