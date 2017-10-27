衝擊廣場案：黃之鋒羅冠聰獲准保釋

因2014年衝擊公民廣場案被判入獄的「香港眾志」秘書長黃之鋒及前立法會議員羅冠聰，獲香港終審法院批准取保候審，等候上訴許可聆訊。

此前，香港高等法院上訴法庭接納律政司上訴要求，分別改判黃之鋒、羅冠聰入獄六個月及八個月。

終審法院星期二（10月24日）准許兩人各以5萬港元現金保釋，由黃父及羅母任擔保人，須交出旅遊證件，不得離開香港，並要每星期到警署報到。

香港終審法院將於11月7日就是否批出上訴許可舉行聆訊。

已服刑兩個月的羅冠聰，步出終審法院時強調案件尚未結束。他又指：「香港好多政治風波正在發生，包括立法會議事規則的修訂爭議，希望自己能夠協助（民主派）。」

羅冠聰表示，入獄並不好受，但不會阻礙大家爭取民主的決心。他又希望能與家人補回中秋節的團聚晚飯。

黃之鋒則說，他不能確定上訴獲得減刑的機會有多大，加上自身牽涉其他「雨傘運動」刑事檢控案件，仍有機會再次入獄。他將以平常心對待眼前的短暫自由。

黃之鋒、羅冠聰及前學聯秘書長周永康，因2014年九月發起「重奪公民廣場」行動，被裁定「非法集結」等罪成立。

被判入獄七個月的周永康亦有申請上訴，但沒有申請保釋。

黃之鋒說在入獄前夜：在獄中會好好讀書

2014年九月，時任「學聯」及「學民思潮」領袖的羅冠聰、周永康及黃之鋒，號召示威者衝入俗稱「公民廣場」的香港政府總部東翼前地，這次行動最終為「佔領中環」爭取普選運動（後稱「雨傘運動」）長達79天的堵路抗議拉開帷幕。

三人原本因此次行動，被判處社會服務令或緩刑，但香港律政司認為判刑過輕，申請覆核刑期。

香港上訴庭於今年八月改判三人入獄六至八個月，至今已服刑兩個月。