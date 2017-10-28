ONO全員集結空降美國，最猛華人說唱廠牌詮釋真正嘻哈Attitude！

ONO

（獨壹不貳）

融合 嘻哈 R&B 流行電音

等風格於一身的獨立嘻哈URBAN音樂廠牌

旗下成員高產無糞曲 顏藝雙在線

▽

1.

· DRAGONPIG ·

音樂表演專業 科班出身

創作功底紮實 不接受反駁

不可複制 的個性風格 不用多說

被喊“全能男神”的龍豬

已是目前 中國炙手可熱的流行嘻哈歌手

《全部都是你》 是龍豬的第一支正式單曲

在MV發布前就已突破 百萬播放

雲村評論突破八萬

被無數身邊好友設置成手機鈴聲

總之在2017年華語樂壇

神曲缺乏的沉悶大環境裡

“黑嗓”化身“黑馬”

用一首高水準的流行電子嘻哈作品

火了個徹底

一點都不覺得尷尬的中字發音

十分 適合抖腿的節奏

百分之百清新的 戀愛主旋律

千變不離其中的 陽光 沙灘 比基尼

MV裡輪番轟炸

萬不及一的Beat

眾人皆會的Flow

就是這個味兒 別緻又正宗

2.

· CLOUD WANG ·

全能嘻哈詞曲唱作人

13歲移居洛杉磯

畢業於 NYU音樂製作專業

DRAKE和EMINEM的廠牌

Shady Records對其大贊

具有 純正歐美嘻哈文化

和 東方亞裔的SWAG特質

代表作 《WANT IT》

憑藉 流暢的Rap和帶感的旋律

圈粉無數

最性感的表白 不過如此

大聲高唱“我要你”

3.

· CNBALLER ·

由Dom.T和Ryan.B兩位成員組成

屌到炸的製作能力與音樂氣場

玩轉Reggae/TRAP/EDM

《ENAMADASWAG》《炸了》

將“硬”字詮釋到極致

真實的態度 真切的語調

真的不懼流言蜚語

真的在認真做音樂

聽歌聽到熱血沸騰

除了《義勇軍進行曲》 就是它了！

國內勢頭最猛 現場最炸 的音樂廠牌

中國嘻哈領軍代表 全員集結為你而來

只做One&Only，才是ONO的態度

年輕人超愛的嘻哈大神來鬧

速來膜拜

▽

西雅圖站

時間：11月10日 8 – 2AM

地點：Trinity Nightclub

尤金站

時間：11月11日

地點：Hi-Fi Music Hall

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