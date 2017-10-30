東學西漸 – 遙距課程值得考慮嗎？

現在科技發達，不少教育機構都開始利用遙距課程招收學生。但是網上遙距課程選擇眾多，之前筆者亦有略及。究竟遙距課程適合什麼類型的學生？

在解答這個問題之前，我們首先需要了解，遙距課程有完全免費的，也有和一般學位課程一樣需要收取昂貴學費的。一般而言，前者的教育資源對公眾免費開放，但是需要證書證明已經有一定學習成績的話，學生就需要付費購買證書。後者與學位課程無異，也有部分課程是讓學生有一半時間在網上參加遙距課程，另一半時間親自上課。

那麼，什麼學生適合參加遙距課程呢？首先，遙距課程適合非常有紀律的學生。學生在參加遙距課程的時候，必須持之以恆，如非必要不要改變自己為自己安排的上課時間。有不少學生參加遙距課程都會因為身心疲累而中途放棄，浪費不少時間。其次，遙距課程適合半工讀學生。如果你現在有工作在手，參加遙距課程是為了學習更多技能，應用在工作上，或者增強自己的背景，遙距課程非常適合學生在下班之後的時間進行學習。同樣，不少人一邊工作一邊上課會覺得非常疲倦，重點是要持之以行。最後，在學習心態上，學生要把遙距課程當作正規學校課程看待，才會有所得著。其中一個要們是要熟悉遙距課程的網上平台應用。學生需要在網上平台與其他同學進行交流，繳交功課，或者進行溫習。這些都需要學生在使用網上平台方面較為順暢，才可以有效利用時間。

網上遙距課程選擇眾多，但質素也有參差不齊的。如果同學能夠小心選擇，網上遙距課程可以為學生帶來不少收穫。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。