行走 是我對你的執著 – 聿銘

不論走在路上，或是行走在心靈上，總有看厭的風景，亦或有不願提起的心事。但唯一不變的，便是我用行走見證了我對你那份唯一不變的執著。

——題記

清晨，我遙望那微亮而遼遠的天空，用一顆虔誠的心祈禱著與你能有一次相遇，不求在最美的時光裡，只願在最需要彼此的時候。黃昏，我眷戀著那絢麗而美好的天邊，用一顆最純粹的心築起一方淨土能與你相守，不求生生世世，只願一生一世。夜晚，我獨自守候著深邃而孤寂的夜空，用一顆最靜謐的心聆聽著你走向我的聲音，不求你快速的出現在我面前，只願你到來時能給我一個穩穩的擁抱。

我如此渴望著，不知世界某個角落的你是否如我有一樣的心情。

光陰如梭，流年似水。茫茫人海，我卻堅信你總會到來，在某天的某個時刻。如今，又是夏季，蟬鳴纏繞樹梢，綠樹成蔭覆蓋大地，我就在這樣的季節裡一個人守護著自己的心。窗外的世界，人來人往，車水馬龍，很是熱鬧，而我的心靜似一汪湖水，失去了往日的喧囂，多了抹柔情；不再稚嫩，卻愈加純粹。鉛華洗盡，只剩一身素衣素顏，不知可否還能入你的眼？

天地寬廣，芸芸眾生，太過令人眼花繚亂。而我在彼岸靜默等候，以最自然而柔和的姿態，站成一道風景，鐫刻成了永恆。你曾說：「人一生都在行走，哪怕停止了腳步，心也在執著的行走著。」我說：「是啊，一生都在行走，當身與心都停止行走的時候，說明已找到命中注定的歸宿。不然，一生都是在漂泊。」

不論他言，我亦是相信，人生來就是有另一半的。只是要經歷太多的磨難才能牽起彼此的手，相守到老。正因這樣短暫的分離，才能考驗出後來的真情。太過輕易得到感情，總是會以你無法預料的方式分散，公平就是如此有恃無恐。那些經歷萬千，仍然堅守彼此情感的，執著的相信命中注定的緣分，他們最終會發現執子之手，與子偕老，會在細水長流的歲月裡被他們演繹的淋漓盡致。而那些看客，會有遺憾，會有失落吧。

而我，一個平凡的女子，有種倔強的執著。我始終認為，我的世界裡早晚會有一個你的出現。不論時光變遷，還是歲月蹉跎，亦或是我早已紅顏老去，而你依舊會愛我如掌心的寶。我們彼此等待著，細數那細水長流般綿長的情意。

閒暇時，我為你親手煮上一壺好茶，在茶香嫋嫋的窗前，訴說著那些未有彼此的歲月故事；清晨時，我為你準備清淡可口的飯菜，你站在旁邊深情地看著我，亦或走過來給我一個輕輕的擁抱；傍晚時，我眉眼淺笑地牽起你的手走在小路上，看夕陽西下，品煙雨人生；晚上，我拿起一本書靜坐在你身旁，不時的抬眼看你專注而認真的樣子，時光清淺的劃過你我身旁，無言，卻有幸福在流淌；深夜，我轉身看見你安睡在我身旁，如孩子一般天真的臉龐，亦是我今生最大的眷戀。我想陪你一起看細水長流，每個日升日落我都在門前相送或者迎接你。讓你帶著我最溫柔的問候離開，或者最溫柔的眼神期盼你的歸來。

遠方的你，我是如此期盼著。我不需要你有多麼華麗的出場，安安靜靜的來到我的面前就好；我也不需要你為我費盡心思，簡簡單單的樣子最美；我更不需要你為我濃妝豔抹，清清淺淺的眉眼最是自然。為了這樣的美好，還有這樣的夢，我在行走的路上，一路奔波，一路編織，一路灑淚，一路歡歌。今生只要有你就好，因為你，我才有了這樣的執著，才有了這樣的勇氣。