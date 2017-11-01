儘管世事滄桑 也要心存善良 – 香襲書卷

日子像一隻放飛的箭，呼嘯而過就到了年末。這一年不管過的如何，都成為了回不去的過去。日月是恆古不變的，可我們在人間，卻變化著。每個人都在改變著，在這個時代背景下，我們太多人又回到了啟點，重新學習，重新定位。這一年，變化很大。

我們這一代人經歷著許多，出生在新中國，生長在紅旗下，承受過下崗的無奈，走過下海經商的繁榮，現在走進互聯網時代，每一個階段都在生命中烙下了深刻的印記。

不斷的學習然後適應著每一次社會的變革，豐富多彩的人生歷程，才僅僅走過了一生的一半。我們正當年，一步一個腳印的走下去。人與人不同之處就在於，每個人生活經歷的不同。

一個朋友在微信朋友圈發了一句話：改變是痛苦的，不改變則更痛苦。無論曾經有多成功，此刻每個人都面臨著嚴峻的考驗。經濟下行，如何從容的去做一個弄潮兒。每個做著事情的人都不輕鬆，重組，求新，改變，是這一年我們一起走過的路。

很多浮淺的喧囂，漸漸運去。文化的傳承在興起，提倡全城書香，提倡全民運動。國學的精髓，重回斯文。做一個有文化有修養的人，是我能感受到的進步。

你用心對待的人，會一直在你的身邊護著你的每一次前行，是這些人的付出，才讓我們的人生會精彩萬分。

無論以任何形式任何方式，一直待在你身邊的這些人就是我們一生中最重要的最應該善待的。

不要把對你好的人弄丟了，我們習慣了等待，接受別人給予的愛，漸漸地忘了付出的能力。總認為這些對自己好的人，理所當然的應該這樣。到後來，一方無限制的熱情，在這些理所當然中逐漸冷卻。

儘管世事滄桑，我們也要心存善良。不要去傷害別人，不要去抱怨生活，不要去怨恨什麼。你善待一切的心靈，是灑下的露珠，滋潤著萬物的生長。而那些為小事而生氣煩惱的根源，就是抱怨太多。你善待了別人，別人也會對你恭良。

我用文字記錄下，這個將成為歷史的一年。以及用文字寫下我們遭遇過的，和正在經歷的。文學是最能反映一個時代的，因為寫作者，所寫下的文字，都與當時的時代背景息息相關。

儘管世事滄桑，也要心存善良。世界時好時壞，願我們永遠記得熱愛。