心靈的迴響 – 逝殤

風起，有我濃濃的牽掛；雲起，有我淡淡的思念。

——題記

邁步在這古老的堤壩上，一個人獨行。堤旁，白楊葉子還沒有落盡，留下數不盡的枯黃，夾雜錯亂。擋住了我眺望遠方的視線。

大周回家的喜悅，被一個人的孤獨沖淡。記憶中的場景就在眼前，而記憶中的面孔仍是記憶。

七張試卷，便散了整個夏天，打亂了所有的人群。直到升入高中，才發現自己真的在不斷地成長，可卻提不起滿心的歡喜。時至今日，高一上半年即將過去，可幾個月之前還在一起嬉鬧的人們，如今又見過幾面呢？

放假的時間與本地的高中錯開，因此被一個人留在了這裡。清單裡的頭像都不再閃動，發出的消息也全部都石沉大海，杳無音信。或許，現在還不是回答的時候。也許幾天，也許幾周。

說不出的痛苦，是心痛。我無奈，卻又不甘讓這痛苦侵蝕我的全部，便獨自離開家門。追溯記憶裡的灰暗，每次都會來到這座堤壩上散步。散步，散心，到頭來卻淪落到現在的人散！

這裡太過的古老，到處彌漫著歲月的痕跡。它見證了太多太多，也便慷慨地接受了我所有的煩惱。只是，一切終歸都變了。腳下的聲音，一步一頓。一切的一切，都塵封著過往的回憶，我卻始終無法擺脫記憶的流年。

一聲蕭瑟，滾燙的眼眶被吹得生疼。白楊上的枯黃，一片接一片的落下，在風中飄揚。還曾記得，眼前的場景，是我曾經絞盡腦汁想像的……

兩年前，也或許是三四年罷，大底是記不清了。只知道，那時的我們，依然只是一群孩子。課上，老師讓我們描述落葉飄落的景象。時至今日，我還記得大家激烈的討論，仿佛那一刻我們都沒經歷過秋天。那是，我們還在一起，在同一個教室裡。

後來呢？大家得出了各種各樣的結論——有的說，「落葉向美麗的蝴蝶在風中飛舞」，有的說「落葉像偏偏舞女的裙在飄揚」等等答案，諸如此類。怎奈身處其中，卻又是另一番別樣的感受。面對此情此景，我卻只能報之以一個淒婉的微笑。落葉美嗎？美，一種淒婉的美；落葉像蝴蝶嗎？像，一隻死去的蝴蝶，一隻過往的蝴蝶。

尋個壩邊枯黃的地面，席地躺下。此刻，心中響起一陣熟悉的旋律，一首很古老的歌。「朋友」二字，在我心中到底有著怎樣的分量？

恍惚之間仿佛之間聽到了這座大壩的呼吸聲，心跳聲——他的確經歷了太多太多。仿佛有個聲音告訴我，人正是在一次次的離別和團聚中不斷長大的。睜開眼，一切如舊，除自己之外，沒有任何人，唯有斜陽草樹。

此時此刻，在頓悟之中，思念的旋律在心靈中迴響！