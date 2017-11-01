西漢在漢武帝的時候，尊崇儒學，使儒學日漸發揚。因此對於人的生死之事與禮俗十分強調，使厚葬在漢代社會成為風氣。

由現存之西漢墓穴觀之，規模皆甚為宏大講究，墓穴在三十公尺左右者甚為普遍。較大者除墓道、前室、中室、後室外，尚有專門埋葬死者之墓室，以及在上述各室兩旁之耳室。陪葬品之類項共有四十二種之多，包括食物器皿、樂器、房屋、牲畜及馬車等等。

漢代墓室較大者，多於墓室之前建有供拜祭之建築物，稱為「享堂」，作為拜祭及供奉祭品之用，最有名者當為山東嘉祥之武梁祠。「享堂」有石材建者，亦有以磚建者，前者多屬達官富豪之墓，後者則多屬平民之墓。達官富豪之墓大多於「享堂」及墓室內雕畫像石刻。其題材多為有關歷史、政教、儒道思想、忠孝節義或中國傳統神話故事等；而平民墓內則以畫像磚描繪與日常生活有關之情景，如農、獵、漁、牧或生活起居之情形。

銅器

漢代銅器以銅鏡居多，而銅鏡上面都刻有花草紋、蔓葉紋以及動物紋，而最受珍視的銅鏡為「畫像鏡」， 如東漢的四神規矩鏡。此一銅鏡上有小型三角形所構成之圓周，此種小型三角形在漢代漆器中為常見之圖案，由此亦知漆器與銅器間之密切關係。

銅鏡除可照物外，尚有驅邪除魔之迷信作用。四神規矩鏡正中有一四方形圖案，係代表地球，因古有「天圖地方」之說。四周十二個凸出圓點代表十二地支。四方形圖案外之八個凸出圓點代表八方。四周有代表不同方位之動物，如象徵

水(北方)之蛇，象徵火(南方)之鳳凰，象徵金(西方)之白虎，象徵木(東方)之龍；土則以中間之地球表示之。正合中國五行之說。

漢代因崇尚鬼神，香爐之應用甚為普遍，其外形多模仿山東博山而成，有金屬製者亦有陶製者。焚香時，輕煙由香爐內飄出，繚繞於爐體四周，仿佛傳說中的海上仙山「博山」，所以中國古代又把燒香用的香爐通稱為「博山爐」。博山爐多有上下兩層，下層焚香，上層儲水，以蒸潤香氣。

年代：西漢

名稱：錯金銀博山爐

地點：河北省滿城中山靖王劉勝墓出土

說明：此一博山爐爐身的盤和座是分鑄後用鐵釘鉚合，通體錯金，爐盤飾錯金流雲紋。盤上部及蓋鑄出高低起伏，抵挺峻峭的群山，山間點綴以獵人和野獸，刻划出一幅生意盎然的狩獵畫面。圈足飾錯金卷雲紋，座把透雕成三龍躍出水面，龍首頂托龍盤，勾畫出溝通天人的神山圖景。

金縷玉衣

一九七三年在河北省之定縣，發現漢代中山王之墓，其年代約在西元前一世紀。此一墓中有中 山王之遺體，體外有用玉片連串而成之玉衣，亦稱「金縷玉衣」。此一玉衣長 182 公分，係由黃色及綠色玉片串連而成，共有一千二百零三片。玉衣內部有五條木架，作為支撐玉片之用，玉片與玉片之間則用金線串連。如由一個人製作，此一玉衣需十年之久方能完成。

依據漢制，黃玉僅能用於皇帝，但為何中山王之玉衣卻有黃玉摻雜其中？此或因中山王與皇帝關係密切，死後特賜黃玉殉葬也。此一玉衣頭向北、腳向南，應為當時埋葬之習俗。據知當時國境內產玉不多，因通西域，漢王必多來自于闌。當時王侯之墓直徑多在四十米左右，除墓穴外，其他各室皆分藏車馬、兵器、陶器、銀銅珠寶等。

年代：西漢

名稱：金縷玉衣

地點：河北省滿城縣中山靖王劉勝墓出土

說明：這件金縷玉衣是中山靖王劉勝的殮服，其形體肥大，腹部突出，狀如人體，工藝複雜。可分為頭罩、上身、袖子、手套、褲筒和鞋六個部分。由二千四百九十八塊長方形、正方形、三角形和多邊形玉片組成，所用編綴金絲重約一千一百克。