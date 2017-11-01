盯住別人的缺點 一生傷害的是自己 – 大張

一位年輕人和新婚的妻子經常吵架，他很懊悔自己當初結婚前看走了眼；他覺得日子要是這樣過下去實在是沒意思，於是打算在徵求父親意見後和妻子離婚。

父親聽完他的埋怨之後，問他：兒子，你的妻子有優點嗎？

年輕人抱怨說：結婚前有，現在沒有了。

父親又問：「你在她心中有優點嗎？」

兒子遲疑了一會兒說：好像也是結婚前有，現在沒有了吧。

父親說：你比我強，我結婚前不知道你母親優點是什麼。年輕人抬頭望瞭望他的父親，想說什麼，最終又咽了下去。

父親走到屋外，拿起了一塊瓦片和一團棉花，問他：它們哪樣更硬一些呢？

年輕人不知道父親想幹什麼，於是說：這還用問，當然是瓦片硬了！

父親把瓦片和棉花舉到同樣的高度鬆開了手，只見瓦片落地後被摔得四分五裂，棉花則輕飄飄的落了下來。然後父親又問他：為什麼堅硬的碎了，而柔軟的絲毫未損呢？

年輕人想了想說：軟的很輕啊，所以絲毫未損。

父親拍拍他的肩膀，深切的說：孩子啊，你應該像棉花一樣謙卑下來，不傷害別人，也不傷害自己；而不是像瓦片一樣有棱有角，遇冷則冰，遇硬而碎，傷害了他人，也傷害了自己！我這一輩子只明白一個道理，承認另一個人的優點會讓自己溫暖，盯住別人的缺點，你一生傷害的是你自己；你應該學習棉花，可以為別人抵禦風寒，可以像陽光一樣溫暖。一句好話可以溫暖她一生，一句自私刻薄的話可以讓她記恨你一輩子，也會葬送掉你的婚姻；你希望我像你對待你妻子一樣去對待你的母親嗎？

年輕人低下頭對父親說，絕不！然後默默轉過身走向自己家的方向。

承認另一個人的優點，會讓自己溫暖。盯住別人的缺點，你一生傷害的是你自己。在婚姻當中尤其是這樣。多想一想他(她)的好，同時也想想自己的不好。